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"Что же нам делать?" Во Франции забили тревогу из-за одного решения Трампа
"Что же нам делать?" Во Франции забили тревогу из-за одного решения Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
"Что же нам делать?" Во Франции забили тревогу из-за одного решения Трампа
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети X о необходимости выхода страны из ВОЗ после аналогичного решения президента США Дональда... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:48:00+03:00
2025-01-21T14:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети X о необходимости выхода страны из ВОЗ после аналогичного решения президента США Дональда Трампа."Что же нам делать? Платить в два раза больше, чтобы компенсировать американскую долю? … Нет!" — написал он.Франция, считает политик, так же должна покинуть организацию, которая, по его словам, является слишком дорогостоящей и бесполезной.Сразу после вступления в должность Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в этом решении есть корыстный умысел, и Вашингтон опять ищет выгоду для себя.
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в мире, сша, дональд трамп, франция, вячеслав володин, воз, госдума рф
В мире, США, Дональд Трамп, Франция, Вячеслав Володин, ВОЗ, Госдума РФ
"Что же нам делать?" Во Франции забили тревогу из-за одного решения Трампа
Филиппо: Франция должна покинуть ВОЗ вслед за США, чтобы не переплачивать