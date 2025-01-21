https://ria.ru/20250121/tramp-1994799344.html

Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ

Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп не будет сразу же вводить новые пошлины, но призовет к всеобъемлющему пересмотру торговых отношений с рядом стран, сообщает издание... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:00:00+03:00

2025-01-21T14:00:00+03:00

2025-01-21T14:00:00+03:00

экономика

сша

мексика

канада

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет сразу же вводить новые пошлины, но призовет к всеобъемлющему пересмотру торговых отношений с рядом стран, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства. Во вторник Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля. Также он обещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал важность импортных пошлин для американской экономики, называя их ключевым инструментом в международной торговой политике. "Белый дом поручит агентствам "расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности... В документе не упоминаются немедленные пошлины", - пишет издание. По словам источников, отсутствие немедленных пошлин сразу после возвращения Трампа в Белый дом связано с продолжающимися дебатами в его команде о размере тарифов и том, на какие страны они будут направлены. Некоторые советники предложили более агрессивный подход, который предусматривает введение общих пошлин практически на весь импорт. Другие предпочитают более узконаправленный подход.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994732997.html

сша

мексика

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, в мире