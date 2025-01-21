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Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ
Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп не будет сразу же вводить новые пошлины, но призовет к всеобъемлющему пересмотру торговых отношений с рядом стран, сообщает издание... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:00:00+03:00
2025-01-21T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет сразу же вводить новые пошлины, но призовет к всеобъемлющему пересмотру торговых отношений с рядом стран, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на просмотренный меморандум нового правительства. Во вторник Трамп заявил, что, скорее всего, введет пошлины в 25% против Мексики и Канады с 1 февраля. Также он обещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал важность импортных пошлин для американской экономики, называя их ключевым инструментом в международной торговой политике. "Белый дом поручит агентствам "расследовать и устранить устойчивый торговый дефицит, который наносит ущерб экономике и безопасности... В документе не упоминаются немедленные пошлины", - пишет издание. По словам источников, отсутствие немедленных пошлин сразу после возвращения Трампа в Белый дом связано с продолжающимися дебатами в его команде о размере тарифов и том, на какие страны они будут направлены. Некоторые советники предложили более агрессивный подход, который предусматривает введение общих пошлин практически на весь импорт. Другие предпочитают более узконаправленный подход.
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экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, в мире
Экономика, США, Мексика, Канада, Дональд Трамп, В мире
Трамп не будет сразу вводить новые пошлины, пишут СМИ
Nikkei Asia: Трамп призовет к пересмотру торговых отношений с рядом стран