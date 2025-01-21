https://ria.ru/20250121/tramp-1994776416.html

Трамп не в первый раз выбрал "русское" вино на инаугурации

Трамп не в первый раз выбрал "русское" вино на инаугурации - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп не в первый раз выбрал "русское" вино на инаугурации

Игристое вино с "русским" названием, поданное на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, на самом деле калифорнийское, и американский президент... РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Игристое вино с "русским" названием, поданное на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, на самом деле калифорнийское, и американский президент выбирает его не впервые - на первой инаугурации в 2017 году тоже подавали Korbel, рассказала РИА Новости руководитель по коммуникациям компании "Дербент Вино" Алина Сиразетдинова. Ранее во вторник журналистка CNN Элейна Трин в соцсети Х сообщила, что присутствующим на инаугурации президента США Дональда Трампа подавали вино с "русским" названием - Korbel Russian River Valley Natural (игристое вино из долины Русской реки — ред.). "Винодельческая зона одна из лучших AVA (американских винодельческих регионов - ред.) для игристых вин, исходя из соотношения климата и почвы. Поскольку вино должно быть принципиально местного производства, а для таких событий, конечно, шампанского метода, то выбор пал на этого производителя. Кстати, не первый раз выбирают Korbel: в 2017 году его же подавали в ходе обеда после первой инаугурации Трампа", - говорит Сиразетдинова. Korbel Russian River Valley Natural, как следует из информации на сайте винодельни, изготовлено из лучших сортов винограда Пино Нуар и Шардоне, выращенных в прохладном климате долины Рашен-Ривер (русская река - ред.) в округе Сонома. Винодельческий регион Сонома растянулся вдоль Тихого океана и с востока граничит с известной Долиной Напа. Первые лозы в Соному привезли русские колонисты в 1812 году, и отсылки к истории можно увидеть как в названиях мест – Рашен-Ривер и Себастополь – так и в бывшей русской крепости Форт-Росс, которая сегодня представляет из себя музей под открытым небом. В понедельник Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html

https://ria.ru/20250121/inauguratsiya-1994745641.html

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в мире, сша, тихий океан, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025