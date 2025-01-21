https://ria.ru/20250121/tramp-1994771027.html

Трамп выдвинул ЕС ультиматум

Трамп выдвинул ЕС ультиматум - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп выдвинул ЕС ультиматум

Президент США Дональд Трамп призвал страны ЕС закупать больше американской нефти и газа, если блок хочет избежать пошлин, его слова приводит Bloomberg. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:13:00+03:00

2025-01-21T12:13:00+03:00

2025-01-21T12:13:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8c57ef1a225a4c863d45f9e659c86b.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны ЕС закупать больше американской нефти и газа, если блок хочет избежать пошлин, его слова приводит Bloomberg."Что они (ЕС – Прим. ред.) могут сделать, так это закупать нашу нефть и газ", — сказал он.При этом, как отмечается в статье, у США мало возможностей для наращивания экспорта СПГ в краткосрочной перспективе.Трамп во время первого президентского срока ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Он уже пообещал прибавить десять процентов к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.

https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html

https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп