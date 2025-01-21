https://ria.ru/20250121/tramp-1994771027.html
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Трамп выдвинул ЕС ультиматум - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Президент США Дональд Трамп призвал страны ЕС закупать больше американской нефти и газа, если блок хочет избежать пошлин, его слова приводит Bloomberg. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:13:00+03:00
2025-01-21T12:13:00+03:00
2025-01-21T12:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8c57ef1a225a4c863d45f9e659c86b.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал страны ЕС закупать больше американской нефти и газа, если блок хочет избежать пошлин, его слова приводит Bloomberg."Что они (ЕС – Прим. ред.) могут сделать, так это закупать нашу нефть и газ", — сказал он.При этом, как отмечается в статье, у США мало возможностей для наращивания экспорта СПГ в краткосрочной перспективе.Трамп во время первого президентского срока ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Он уже пообещал прибавить десять процентов к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html
https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_98c3341dd9c53194a05e891c6d32f77c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп выдвинул ЕС ультиматум
Трамп пригрозил ЕС пошлинами в случае отказа от закупки у США нефти и газа