https://ria.ru/20250121/tramp-1994765074.html

Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС

Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в сто процентов, следует из трансляции на сайте Белого дома. "Мы введем... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:45:00+03:00

2025-01-21T11:45:00+03:00

2025-01-21T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в сто процентов, следует из трансляции на сайте Белого дома. "Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США", — сказал он. При этом добавил, что это не угроза, а уже высказанная им позиция. Это заявление он сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств. Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.

https://ria.ru/20250118/brics-1994335206.html

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дональд трамп, брикс, сша, испания, в мире