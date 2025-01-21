Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
Трамп пригрозил ввести пошлины в 100% на бизнес стран БРИКС с США
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в сто процентов, следует из трансляции на сайте Белого дома.
"Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США", — сказал он.
"Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США", — сказал он.
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При этом добавил, что это не угроза, а уже высказанная им позиция.
Это заявление он сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.
Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.
Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.
Это заявление он сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.
Дискуссии о появлении единого платежного инструмента для участников БРИКС ведутся уже не первый год. Высказывались, например, предложения о том, что такая валюта может быть обеспечена не только золотом, но и другими группами товаров, в частности редкоземельными металлами и землей. На сложность ее создания обращает внимание не только экспертное сообщество, но и власти: так, по словам замглавы МИД России Александра Панкина, основная трудность заключается в специфике национальных законодательств.
Вместе с тем президент Владимир Путин, выступая в начале ноября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано и цели такой нет. Он пояснил, что этот шаг требует большей интеграции экономик стран — членов объединения и их структурной схожести. Глава государства подчеркнул, что две трети торгового оборота России обслуживается в национальных валютах, со странами БРИКС этот показатель достиг 88%.
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