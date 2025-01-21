https://ria.ru/20250121/tramp-1994764635.html

Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс

Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс - РИА Новости, 21.01.2025

Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс

Нет никаких технологических препятствий для полёта людей на Марс, поэтому заявленный президентом США Дональдом Трампом проект может стать международным и... РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Нет никаких технологических препятствий для полёта людей на Марс, поэтому заявленный президентом США Дональдом Трампом проект может стать международным и привести к разрядке, но на его подготовку уйдёт не менее пяти лет, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс."Конечно, ещё совсем недавно в это нельзя было поверить, но, похоже, что всё-таки эти планы осуществимы. Но я бы здесь сделал некое дополнение. Мне кажется, что это будет не только американский флаг. Мне совершенно очевидно, что это будет международный проект. Это в интересах, прежде всего, и тех же Соединенных Штатов, потому что космические проекты – это то, что, бесспорно, объединяет людей", - сообщил Эйсмонт РИА Новости.Он напомнил о состоявшейся 50 лет назад стыковке советского и американского космических кораблей в рамках программы "Союз-Аполлон", вошедшей в историю как "рукопожатие в космосе" и ставшей символом разрядки международной напряженности.Эксперт считает, что высадка людей на Марс должна стать таким же проектом, который объединит всё человечество несмотря на то, что американский предприниматель Илон Маск со своей командой, скорее всего, справился бы с этой задачей и без поддержки других государств."Президентский срок, четыре года - сильно мобилизационный срок для того, чтобы полететь на Марс, но где-то всё-таки в рамках 2030 года, в общем, это выглядит сейчас вполне реализуемо, никаких препятствий технологического характера нет. В этом плане мы готовы, но нужно всё отработать так, чтобы было абсолютно надежно", - добавил Эйсмонт.Ранее американская газета Hill написала, что ради быстрого завершения конфликта на Украине Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в программе "Артемида", главными целями которой считаются полёт на Марс и возвращение человечества на Луну.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994700075.html

https://ria.ru/20250120/mask-1994711825.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994735393.html

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в мире, сша, россия, русский (остров), дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, марс, илон маск