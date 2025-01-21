Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 21.01.2025 (обновлено: 12:01 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994764635.html
Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс
Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс - РИА Новости, 21.01.2025
Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс
Нет никаких технологических препятствий для полёта людей на Марс, поэтому заявленный президентом США Дональдом Трампом проект может стать международным и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:43:00+03:00
2025-01-21T12:01:00+03:00
в мире
сша
россия
русский (остров)
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
марс
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240348_223:0:3864:2048_1920x0_80_0_0_5feb7e222bb5b3ec60e1ed2a3934894c.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Нет никаких технологических препятствий для полёта людей на Марс, поэтому заявленный президентом США Дональдом Трампом проект может стать международным и привести к разрядке, но на его подготовку уйдёт не менее пяти лет, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс."Конечно, ещё совсем недавно в это нельзя было поверить, но, похоже, что всё-таки эти планы осуществимы. Но я бы здесь сделал некое дополнение. Мне кажется, что это будет не только американский флаг. Мне совершенно очевидно, что это будет международный проект. Это в интересах, прежде всего, и тех же Соединенных Штатов, потому что космические проекты – это то, что, бесспорно, объединяет людей", - сообщил Эйсмонт РИА Новости.Он напомнил о состоявшейся 50 лет назад стыковке советского и американского космических кораблей в рамках программы "Союз-Аполлон", вошедшей в историю как "рукопожатие в космосе" и ставшей символом разрядки международной напряженности.Эксперт считает, что высадка людей на Марс должна стать таким же проектом, который объединит всё человечество несмотря на то, что американский предприниматель Илон Маск со своей командой, скорее всего, справился бы с этой задачей и без поддержки других государств."Президентский срок, четыре года - сильно мобилизационный срок для того, чтобы полететь на Марс, но где-то всё-таки в рамках 2030 года, в общем, это выглядит сейчас вполне реализуемо, никаких препятствий технологического характера нет. В этом плане мы готовы, но нужно всё отработать так, чтобы было абсолютно надежно", - добавил Эйсмонт.Ранее американская газета Hill написала, что ради быстрого завершения конфликта на Украине Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в программе "Артемида", главными целями которой считаются полёт на Марс и возвращение человечества на Луну.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994700075.html
https://ria.ru/20250120/mask-1994711825.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994735393.html
сша
россия
русский (остров)
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572240348_678:0:3409:2048_1920x0_80_0_0_6f307abfb4bd21f803ca70b8de95925f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, русский (остров), дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, марс, илон маск
В мире, США, Россия, Русский (остров), Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Марс, Илон Маск
Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс

Астрофизик Эйсмонт: полет американцев на Марс может стать международным проектом

© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсПрезидент США Дональд Трамп, вице-президент США Майкл Пенс и супруга вице-президента США Карен Пенс следят за первым пилотируемым запуском корабля Crew Dragon
Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Майкл Пенс и супруга вице-президента США Карен Пенс следят за первым пилотируемым запуском корабля Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Нет никаких технологических препятствий для полёта людей на Марс, поэтому заявленный президентом США Дональдом Трампом проект может стать международным и привести к разрядке, но на его подготовку уйдёт не менее пяти лет, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе
20 января, 20:40
«
"Конечно, ещё совсем недавно в это нельзя было поверить, но, похоже, что всё-таки эти планы осуществимы. Но я бы здесь сделал некое дополнение. Мне кажется, что это будет не только американский флаг. Мне совершенно очевидно, что это будет международный проект. Это в интересах, прежде всего, и тех же Соединенных Штатов, потому что космические проекты – это то, что, бесспорно, объединяет людей", - сообщил Эйсмонт РИА Новости.
Он напомнил о состоявшейся 50 лет назад стыковке советского и американского космических кораблей в рамках программы "Союз-Аполлон", вошедшей в историю как "рукопожатие в космосе" и ставшей символом разрядки международной напряженности.
Эксперт считает, что высадка людей на Марс должна стать таким же проектом, который объединит всё человечество несмотря на то, что американский предприниматель Илон Маск со своей командой, скорее всего, справился бы с этой задачей и без поддержки других государств.
Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации
20 января, 22:51
«
"Президентский срок, четыре года - сильно мобилизационный срок для того, чтобы полететь на Марс, но где-то всё-таки в рамках 2030 года, в общем, это выглядит сейчас вполне реализуемо, никаких препятствий технологического характера нет. В этом плане мы готовы, но нужно всё отработать так, чтобы было абсолютно надежно", - добавил Эйсмонт.
Ранее американская газета Hill написала, что ради быстрого завершения конфликта на Украине Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в программе "Артемида", главными целями которой считаются полёт на Марс и возвращение человечества на Луну.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп учредил структуру во главе с Маском
Вчера, 07:30
 
В миреСШАРоссияРусский (остров)Дональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025МарсИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала