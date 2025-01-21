Эксперт прокомментировал планы Трампа отправить астронавтов на Марс
Астрофизик Эйсмонт: полет американцев на Марс может стать международным проектом
© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсПрезидент США Дональд Трамп, вице-президент США Майкл Пенс и супруга вице-президента США Карен Пенс следят за первым пилотируемым запуском корабля Crew Dragon
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Нет никаких технологических препятствий для полёта людей на Марс, поэтому заявленный президентом США Дональдом Трампом проект может стать международным и привести к разрядке, но на его подготовку уйдёт не менее пяти лет, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
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"Конечно, ещё совсем недавно в это нельзя было поверить, но, похоже, что всё-таки эти планы осуществимы. Но я бы здесь сделал некое дополнение. Мне кажется, что это будет не только американский флаг. Мне совершенно очевидно, что это будет международный проект. Это в интересах, прежде всего, и тех же Соединенных Штатов, потому что космические проекты – это то, что, бесспорно, объединяет людей", - сообщил Эйсмонт РИА Новости.
Он напомнил о состоявшейся 50 лет назад стыковке советского и американского космических кораблей в рамках программы "Союз-Аполлон", вошедшей в историю как "рукопожатие в космосе" и ставшей символом разрядки международной напряженности.
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"Президентский срок, четыре года - сильно мобилизационный срок для того, чтобы полететь на Марс, но где-то всё-таки в рамках 2030 года, в общем, это выглядит сейчас вполне реализуемо, никаких препятствий технологического характера нет. В этом плане мы готовы, но нужно всё отработать так, чтобы было абсолютно надежно", - добавил Эйсмонт.
Ранее американская газета Hill написала, что ради быстрого завершения конфликта на Украине Трамп мог бы предложить России возобновление активного сотрудничества в космической отрасли и участие в программе "Артемида", главными целями которой считаются полёт на Марс и возвращение человечества на Луну.
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