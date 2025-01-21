Трамп лишил сотрудников спецслужб США доступа к секретным данным
Трамп подписал указ о лишении сотрудников спецслужб доступа к секретным данным
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали в открытом письме скандальное содержимое ноутбука Хантера Байдена "российской операцией по дезинформации", сообщается на сайте Белого дома.
В октябре 2020 года экс-сотрудники американской разведки и военных ведомств в своем письме, которое опубликовала газета Politico, заявили, что публикации СМИ переписки Хантера, сына на то время кандидата в президенты США Джо Байдена, якобы связаны с операцией России по дезинформации, подобными действиями Россия якобы может оказать влияние на голоса избирателей на выборах в США в 2020 году. Однако экс-сотрудники разведки не привели каких-либо доказательств вмешательства Российской Федерации и подчеркнули, что не обладают данными о подлинности писем, опубликованных СМИ. Они также указали, что сделали подобные выводы, основываясь исключительно на опыте своей многолетней карьеры.
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"Настоящий приказ предписывает отозвать все действующие допуски в системе безопасности у бывших сотрудников разведки, которые занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года ", - говорится в указе.
Указ, помимо экс-сотрудников разведки, лишает доступа к секретным данным и экс-советника Трампа Джона Болтона, который после увольнения в 2019 году со службы в Белом доме опубликовал мемуары, "изобиловавшие засекреченной информацией", и тем самым, согласно указу, нанес ущерб нацбезопасности Штатов.
Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что лица, имеющие от правительства доступ к секретным материалам, не должны злоупотреблять ими с целью оказывать влияние на выборы в стране.
Накануне о намерениях Трампа временно отстранить ряд сотрудников нацбезопасности сообщал телеканал Fox News.
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В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
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