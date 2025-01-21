Рейтинг@Mail.ru
Трамп лишил сотрудников спецслужб США доступа к секретным данным - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 21.01.2025 (обновлено: 11:35 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994762320.html
Трамп лишил сотрудников спецслужб США доступа к секретным данным
Трамп лишил сотрудников спецслужб США доступа к секретным данным - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп лишил сотрудников спецслужб США доступа к секретным данным
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:29:00+03:00
2025-01-21T11:35:00+03:00
в мире
сша
россия
делавэр
дональд трамп
хантер байден
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_0:288:5472:3366_1920x0_80_0_0_0b0ebd01574868137f8192d822189b13.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали в открытом письме скандальное содержимое ноутбука Хантера Байдена "российской операцией по дезинформации", сообщается на сайте Белого дома. В октябре 2020 года экс-сотрудники американской разведки и военных ведомств в своем письме, которое опубликовала газета Politico, заявили, что публикации СМИ переписки Хантера, сына на то время кандидата в президенты США Джо Байдена, якобы связаны с операцией России по дезинформации, подобными действиями Россия якобы может оказать влияние на голоса избирателей на выборах в США в 2020 году. Однако экс-сотрудники разведки не привели каких-либо доказательств вмешательства Российской Федерации и подчеркнули, что не обладают данными о подлинности писем, опубликованных СМИ. Они также указали, что сделали подобные выводы, основываясь исключительно на опыте своей многолетней карьеры. "Настоящий приказ предписывает отозвать все действующие допуски в системе безопасности у бывших сотрудников разведки, которые занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года ", - говорится в указе. Указ, помимо экс-сотрудников разведки, лишает доступа к секретным данным и экс-советника Трампа Джона Болтона, который после увольнения в 2019 году со службы в Белом доме опубликовал мемуары, "изобиловавшие засекреченной информацией", и тем самым, согласно указу, нанес ущерб нацбезопасности Штатов. Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что лица, имеющие от правительства доступ к секретным материалам, не должны злоупотреблять ими с целью оказывать влияние на выборы в стране. Накануне о намерениях Трампа временно отстранить ряд сотрудников нацбезопасности сообщал телеканал Fox News. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
https://ria.ru/20241211/bayden-1988595508.html
https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html
https://ria.ru/20240712/tramp-1959127039.html
сша
россия
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_175:0:5039:3648_1920x0_80_0_0_ef3eea860c07e559539d290e98b0215c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, делавэр, дональд трамп, хантер байден, джо байден
В мире, США, Россия, Делавэр, Дональд Трамп, Хантер Байден, Джо Байден
Трамп лишил сотрудников спецслужб США доступа к секретным данным

Трамп подписал указ о лишении сотрудников спецслужб доступа к секретным данным

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали в открытом письме скандальное содержимое ноутбука Хантера Байдена "российской операцией по дезинформации", сообщается на сайте Белого дома.
В октябре 2020 года экс-сотрудники американской разведки и военных ведомств в своем письме, которое опубликовала газета Politico, заявили, что публикации СМИ переписки Хантера, сына на то время кандидата в президенты США Джо Байдена, якобы связаны с операцией России по дезинформации, подобными действиями Россия якобы может оказать влияние на голоса избирателей на выборах в США в 2020 году. Однако экс-сотрудники разведки не привели каких-либо доказательств вмешательства Российской Федерации и подчеркнули, что не обладают данными о подлинности писем, опубликованных СМИ. Они также указали, что сделали подобные выводы, основываясь исключительно на опыте своей многолетней карьеры.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией и еще тремя странами
11 декабря 2024, 13:41
«
"Настоящий приказ предписывает отозвать все действующие допуски в системе безопасности у бывших сотрудников разведки, которые занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года ", - говорится в указе.
Указ, помимо экс-сотрудников разведки, лишает доступа к секретным данным и экс-советника Трампа Джона Болтона, который после увольнения в 2019 году со службы в Белом доме опубликовал мемуары, "изобиловавшие засекреченной информацией", и тем самым, согласно указу, нанес ущерб нацбезопасности Штатов.
Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что лица, имеющие от правительства доступ к секретным материалам, не должны злоупотреблять ими с целью оказывать влияние на выборы в стране.
Накануне о намерениях Трампа временно отстранить ряд сотрудников нацбезопасности сообщал телеканал Fox News.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Байдена помиловать сына Хантера
2 декабря 2024, 12:29
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Трамп заявил, что Байден страдает психозом
12 июля 2024, 05:00
 
В миреСШАРоссияДелавэрДональд ТрампХантер БайденДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала