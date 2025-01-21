https://ria.ru/20250121/tramp-1994750450.html

Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа

Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц призвал... РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц призвал европейцев выступить уверенно и сплоченно на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает агентство DPA. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии. "Лидер ХДС Мерц призвал европейцев выступить по отношению к президенту США Дональду Трампу уверенно и сплоченно", - говорится в материале. Трамп, скорее всего, подпишет указы, которые "не понравятся Германии и Европейскому союзу", заявил Мерц в понедельник в ходе выступления на предвыборном мероприятии во Фленсбурге на севере ФРГ. "Америка прежде всего" ("America First", один из главных принципов Трампа – ред.). Каков наш ответ: унижаться, подчиняться, бояться?" - обратился к зрителям политик. Он напомнил, что в Европейском союзе проживают около 450 миллионов человек, что "больше, чем население Канады и США вместе взятых". Поэтому европейцам нужно "найти общий язык и выступить с совместным предложением, а не приходить в качестве просителей", заявил глава ХДС. "С тем, кто сам делает из себя карлика, обращаются как с карликом. Американцы в этом отношении довольной безжалостны", - добавил Мерц. Агентство Блумберг ранее передавало, что Евросоюз сталкивается со внутренними трудностями, которые могут ограничить его способность реагировать на внешние вызовы, такие как возможные торговые войны с США и перспективы якобы "навязанного" мирного соглашения между Россией и Украиной. В декабре Трамп заявил, что пригрозил ЕС пошлинами, если Европа не восполнит "огромный дефицит" в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нефти и газа.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

https://ria.ru/20250121/komanda-1994370146.html

https://ria.ru/20250121/velikobritaniya-1994739965.html

https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html

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в мире, сша, германия, канада, дональд трамп, фридрих мерц, хдс/хсс, евросоюз