https://ria.ru/20250121/tramp-1994742200.html

Правозащитники подали иск против Трампа из-за его нового указа

Правозащитники подали иск против Трампа из-за его нового указа - РИА Новости, 21.01.2025

Правозащитники подали иск против Трампа из-за его нового указа

Правозащитники США подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с подписанием указа, ограничивающего получение гражданства США по праву... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:19:00+03:00

2025-01-21T09:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правозащитники США подали иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с подписанием указа, ограничивающего получение гражданства США по праву рождения, сообщил Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). "Защитники прав иммигрантов сегодня подали иск против администрации Трампа из-за его указа, который должен лишить некоторых рожденных в Соединенных Штатах детей гражданства США", - говорится в тексте пресс-релиза ACLU. Согласно публикации, иск был подан ACLU совместно с рядом других американских правозащитных организаций в суд штата Нью-Гэмпшир. Как заявил директор ACLU Энтони Ромеро, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отказ в выдаче гражданства детям, рожденным на территории США, является "неконституционным" и представляет собой "безрассудный и безжалостный отказ от американских ценностей". Согласно тексту указа, который был опубликован на сайте Белого дома, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.

https://ria.ru/20250121/komanda-1994370146.html

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в мире, сша, нью-гэмпшир, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025