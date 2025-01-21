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Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам - РИА Новости, 21.01.2025
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09:06 21.01.2025 (обновлено: 15:24 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html
Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам
Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:06:00+03:00
2025-01-21T15:24:00+03:00
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дональд трамп
в мире
инаугурация трампа — 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома."Властью, данной мне как президенту, &lt;…&gt; настоящим приказываю &lt;…&gt; (ввести. — Прим. ред.) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", — говорится в документе.Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского государства."Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. &lt;…&gt; Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", — подчеркивается в документе.Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:Читайте полный текст речи Трампа на инаугурации &gt;&gt;
https://ria.ru/20250121/komanda-1994370146.html
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сша, дональд трамп, в мире, инаугурация трампа — 2025
США, Дональд Трамп, В мире, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам

Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома.
"Властью, данной мне как президенту, <…> настоящим приказываю <…> (ввести. — Прим. ред.) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", — говорится в документе.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Команда Дональда Трампа
Вчера, 09:11
Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского государства.
"Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", — подчеркивается в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
20 января, 18:00
Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:
  • назначения в администрации, включая уровень Кабинета министров;
  • выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;
  • отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе Трамп вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);
  • ограничения на получение американского гражданства по праву рождения;
  • наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
  • помилование около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;
  • распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
  • введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
  • привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
  • исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной активов соцсети;
  • директива, предписывающая восстановление свободы слова и "предотвращение государственной цензуры".
Читайте полный текст речи Трампа на инаугурации >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов
Вчера, 08:36
 
СШАДональд ТрампВ миреИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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