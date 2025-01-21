Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам
Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома.
"Властью, данной мне как президенту, <…> настоящим приказываю <…> (ввести. — Прим. ред.) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", — говорится в документе.
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Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского государства.
"Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", — подчеркивается в документе.
Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:
- назначения в администрации, включая уровень Кабинета министров;
- выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;
- отмена 78 решений, принятых за время президентства Байдена (в том числе Трамп вновь наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма);
- ограничения на получение американского гражданства по праву рождения;
- наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
- помилование около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года;
- распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
- введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
- привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
- исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной активов соцсети;
- директива, предписывающая восстановление свободы слова и "предотвращение государственной цензуры".