https://ria.ru/20250121/tramp-1994739858.html

Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам

Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:06:00+03:00

2025-01-21T09:06:00+03:00

2025-01-21T15:24:00+03:00

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инаугурация трампа — 2025

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам, сообщается на сайте Белого дома."Властью, данной мне как президенту, <…> настоящим приказываю <…> (ввести. — Прим. ред.) паузу на 90 дней в отношении выделяемой США иностранной помощи на развитие для оценки эффективности программ и соответствия внешней политике США", — говорится в документе.Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского государства."Индустрия и бюрократия иностранной помощи США не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям. <…> Они служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в зарубежных странах идеи, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними", — подчеркивается в документе.Накануне Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. За первые минуты пребывания в Белом доме он подписал десятки указов, среди которых:Читайте полный текст речи Трампа на инаугурации >>

https://ria.ru/20250121/komanda-1994370146.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html

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сша, дональд трамп, в мире, инаугурация трампа — 2025