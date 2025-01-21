Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 21.01.2025 (обновлено: 08:50 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739097.html
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации
Президент США Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:48:00+03:00
2025-01-21T08:50:00+03:00
инаугурация трампа — 2025
дональд трамп
сша
америка
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994701466_0:105:3073:1835_1920x0_80_0_0_cee54d31d6aa790332c41d1134dcd14f.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей."Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как "сделать Америку снова великой", - сообщил Трамп в соцсети Truth Social.Среди тех, кого коснется увольнение, Трамп назвал бывшего главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, они будут сняты с занимаемых ими должностей.
https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html
сша
америка
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994701466_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_54a02703a5676aa845a68a945f82a64b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инаугурация трампа — 2025, дональд трамп, сша, америка, иран, в мире
Инаугурация Трампа — 2025, Дональд Трамп, США, Америка, Иран, В мире
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации

Трамп: офис работает над увольнением назначенцев бывшей администрации

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей.
"Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как "сделать Америку снова великой", - сообщил Трамп в соцсети Truth Social.
Среди тех, кого коснется увольнение, Трамп назвал бывшего главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, они будут сняты с занимаемых ими должностей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп в первый день президентства устроил скоростное подписание указов
Вчера, 08:36
 
Инаугурация Трампа — 2025Дональд ТрампСШААмерикаИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала