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Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации
Президент США Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:48:00+03:00
2025-01-21T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей."Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как "сделать Америку снова великой", - сообщил Трамп в соцсети Truth Social.Среди тех, кого коснется увольнение, Трамп назвал бывшего главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, они будут сняты с занимаемых ими должностей.
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инаугурация трампа — 2025, дональд трамп, сша, америка, иран, в мире
Инаугурация Трампа — 2025, Дональд Трамп, США, Америка, Иран, В мире
Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации
Трамп: офис работает над увольнением назначенцев бывшей администрации