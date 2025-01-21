https://ria.ru/20250121/tramp-1994739097.html

Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации

Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации

Президент США Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:48:00+03:00

2025-01-21T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей."Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как "сделать Америку снова великой", - сообщил Трамп в соцсети Truth Social.Среди тех, кого коснется увольнение, Трамп назвал бывшего главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, они будут сняты с занимаемых ими должностей.

https://ria.ru/20250121/ukazy-1994738534.html

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инаугурация трампа — 2025, дональд трамп, сша, америка, иран, в мире