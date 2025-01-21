https://ria.ru/20250121/tramp-1994734971.html
В Госдуме посоветовали Трампу, как стать миротворцем
В Госдуме посоветовали Трампу, как стать миротворцем - РИА Новости, 21.01.2025
В Госдуме посоветовали Трампу, как стать миротворцем
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если президент США Дональд Трамп услышит Россию, то войдет в историю... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:25:00+03:00
2025-01-21T07:25:00+03:00
2025-01-21T07:25:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если президент США Дональд Трамп услышит Россию, то войдет в историю миротворцем, не поймет - так и остается ковбоем с прерий. Ранее Трамп пообещал в ходе своего нового президентского срока быть "миротворцем и объединителем". "Если Трамп сумеет услышать Россию, понять ее геополитические интересы и принципы, осознать истинные причины начала военного конфликта на Украине, которые кроются в расползании НАТО на Восток, пещерном национализме на берегах Днепра и милитаризации всех сфер жизни киевским режимом, - то войдет в историю миротворцем. Не поймет - так и остается ковбоем с прерий, влипнет в историю", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, предвыборное бахвальство Трампа по теме Украины, в то время, когда Россия прочно идет вперед на поле боя, превратилось в его слабую позицию. "Поэтому, ему надо сесть за стол переговоров на условиях, которые удовлетворят Россию", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994713449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, россия, дональд трамп, леонид ивлев, инаугурация трампа — 2025, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Леонид Ивлев, Инаугурация Трампа — 2025, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали Трампу, как стать миротворцем
Депутат Ивлев посоветовал Трампу, как не остаться ковбоем с прерий