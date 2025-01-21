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Трамп похвастался выполнением некоторых предвыборных обещаний - РИА Новости, 21.01.2025
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06:42 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tramp-1994732997.html
Трамп похвастался выполнением некоторых предвыборных обещаний
Трамп похвастался выполнением некоторых предвыборных обещаний - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп похвастался выполнением некоторых предвыборных обещаний
Дональд Трамп, вступивший в должность 47-го президента США, завершил первый день своего второго срока рядом инициатив, которые, по его словам, отражают... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:42:00+03:00
2025-01-21T06:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Дональд Трамп, вступивший в должность 47-го президента США, завершил первый день своего второго срока рядом инициатив, которые, по его словам, отражают выполнение ключевых предвыборных обещаний. Штаб президента опубликовал перечень принятых мер, касающихся энергетики, иммиграции, госуправления и защиты традиционных ценностей. Особое внимание администрация уделила вопросам энергетики. Президент подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для ускорения добычи нефти и газа внутри страны, что, по его словам, станет основой для снижения цен на энергоресурсы. Также была возобновлена разработка месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске. В тот же день США вышли из Парижского климатического соглашения, а экологические ограничения, которые президент назвал "препятствием для развития", были отменены. "Америка будет снова добывать и экспортировать свою энергию, а не зависеть от других стран", — подчеркнул Трамп, добавив, что эти меры позволят снизить финансовую нагрузку на американские семьи. Иммиграционная политика также оказалась в числе приоритетов. Президент подписал указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике", а также объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Для усиления пограничного контроля он распорядился направить войска на южную границу. Трамп подчеркнул, что целью этих мер является защита американских граждан. "Мы остановим вторжение через нашу южную границу и вернем безопасность нашим городам", — заявил новый хозяин Белого дома. В вопросах госуправления Трамп инициировал создание нового Департамента эффективности, который займется сокращением расходов и устранением бюрократической неэффективности. Также был подписан указ, обязывающий федеральных служащих вернуться к очной работе. Для повышения подотчетности чиновников упростилась процедура увольнения за ненадлежащее выполнение обязанностей. Помимо этого, в первый день президентства Трамп также анонсировал возвращение стране "атрибутов национального суверенитета". В своей инаугурационной речи он объявил о скором переименовании Мексиканского залива в Залив Америки и возвращении горе Денали названия Мак-Кинли. "Америка снова будет гордиться своей историей и величием", — отметил он. Наряду с этим Трамп также подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. Правительство теперь будет официально признавать только два биологических пола — мужской и женский. Кроме того, была восстановлена смертная казнь для наркоторговцев и торговцев людьми. Подводя итоги первого и на редкость продуктивного дня своего президентства, Трамп заявил, что принятые им меры являются только началом новой эры. "Сегодня Америка возвращает себе свою мощь, уверенность и величие. Это только начало новой, великой эры для нашей страны", — заключил 45-й и 47-й президент США.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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в мире, сша, аляска, мексика, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Аляска, Мексика, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп похвастался выполнением некоторых предвыборных обещаний

Трамп похвастался выполнением некоторых обещаний в первый день президентства

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Дональд Трамп, вступивший в должность 47-го президента США, завершил первый день своего второго срока рядом инициатив, которые, по его словам, отражают выполнение ключевых предвыборных обещаний.
Штаб президента опубликовал перечень принятых мер, касающихся энергетики, иммиграции, госуправления и защиты традиционных ценностей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Особое внимание администрация уделила вопросам энергетики. Президент подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для ускорения добычи нефти и газа внутри страны, что, по его словам, станет основой для снижения цен на энергоресурсы. Также была возобновлена разработка месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске. В тот же день США вышли из Парижского климатического соглашения, а экологические ограничения, которые президент назвал "препятствием для развития", были отменены.
"Америка будет снова добывать и экспортировать свою энергию, а не зависеть от других стран", — подчеркнул Трамп, добавив, что эти меры позволят снизить финансовую нагрузку на американские семьи.
Иммиграционная политика также оказалась в числе приоритетов. Президент подписал указ о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой и восстановлении программы "Оставайся в Мексике", а также объявил о признании наркокартелей иностранными террористическими организациями. Для усиления пограничного контроля он распорядился направить войска на южную границу. Трамп подчеркнул, что целью этих мер является защита американских граждан.
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"Мы остановим вторжение через нашу южную границу и вернем безопасность нашим городам", — заявил новый хозяин Белого дома.
В вопросах госуправления Трамп инициировал создание нового Департамента эффективности, который займется сокращением расходов и устранением бюрократической неэффективности. Также был подписан указ, обязывающий федеральных служащих вернуться к очной работе. Для повышения подотчетности чиновников упростилась процедура увольнения за ненадлежащее выполнение обязанностей.
Помимо этого, в первый день президентства Трамп также анонсировал возвращение стране "атрибутов национального суверенитета". В своей инаугурационной речи он объявил о скором переименовании Мексиканского залива в Залив Америки и возвращении горе Денали названия Мак-Кинли.
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"Америка снова будет гордиться своей историей и величием", — отметил он.
Наряду с этим Трамп также подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. Правительство теперь будет официально признавать только два биологических пола — мужской и женский. Кроме того, была восстановлена смертная казнь для наркоторговцев и торговцев людьми.
Подводя итоги первого и на редкость продуктивного дня своего президентства, Трамп заявил, что принятые им меры являются только началом новой эры.
"Сегодня Америка возвращает себе свою мощь, уверенность и величие. Это только начало новой, великой эры для нашей страны", — заключил 45-й и 47-й президент США.
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