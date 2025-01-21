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Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива
Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:05:00+03:00
2025-01-21T06:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский. Документ опубликован на сайте Белого дома. Согласно нему, министр внутренних дел "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования Мексиканского залива в Американский. "Впоследствии министр должен обновить GNIS (информационную систему географических названий - ред.), чтобы отразить переименование Мексиканского залива, и удалить все ссылки на Мексиканский залив из GNIS в соответствии с применимым законодательством", – говорится в документе.
https://ria.ru/20250109/meksika-1992872335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексиканский залив, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Мексиканский залив, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива
Трамп распорядился начать переименование Мексиканского залива в Американский