https://ria.ru/20250121/tramp-1994731696.html

Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива

Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:05:00+03:00

2025-01-21T06:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский. Документ опубликован на сайте Белого дома. Согласно нему, министр внутренних дел "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования Мексиканского залива в Американский. "Впоследствии министр должен обновить GNIS (информационную систему географических названий - ред.), чтобы отразить переименование Мексиканского залива, и удалить все ссылки на Мексиканский залив из GNIS в соответствии с применимым законодательством", – говорится в документе.

https://ria.ru/20250109/meksika-1992872335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексиканский залив, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025