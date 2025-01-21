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Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения - РИА Новости, 21.01.2025
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06:00 21.01.2025 (обновлено: 08:31 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994731206.html
Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения
Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:00:00+03:00
2025-01-21T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. "Это очень важный (указ – ред.)… просто абсурдно, мы единственная страна в мире, где (действовали подобные правила – ред.) с получением гражданства по праву рождения", - заявил Трамп в ходе подписания документа, трансляцию вел телеканал Fox News.Согласно тексту указа, который был опубликован на сайте Белого дома, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Трамп подписал указ об ограничении получения гражданства США по праву рождения

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения.
"Это очень важный (указ – ред.)… просто абсурдно, мы единственная страна в мире, где (действовали подобные правила – ред.) с получением гражданства по праву рождения", - заявил Трамп в ходе подписания документа, трансляцию вел телеканал Fox News.
Согласно тексту указа, который был опубликован на сайте Белого дома, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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