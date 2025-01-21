https://ria.ru/20250121/tramp-1994731206.html

Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:00:00+03:00

2025-01-21T06:00:00+03:00

2025-01-21T08:31:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. "Это очень важный (указ – ред.)… просто абсурдно, мы единственная страна в мире, где (действовали подобные правила – ред.) с получением гражданства по праву рождения", - заявил Трамп в ходе подписания документа, трансляцию вел телеканал Fox News.Согласно тексту указа, который был опубликован на сайте Белого дома, право на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, например, в том случае, если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая, например, туристическую или рабочую визу. В случае, если мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом США, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп