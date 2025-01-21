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Трамп назвал КНДР ядерной державой - РИА Новости, 21.01.2025
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05:31 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tramp-1994730045.html
Трамп назвал КНДР ядерной державой
Трамп назвал КНДР ядерной державой - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп назвал КНДР ядерной державой
Президент США Дональд Трамп назвал КНДР ядерной державой, заявив, что хорошо ладил с лидером страны. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:31:00+03:00
2025-01-21T05:31:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал КНДР ядерной державой, заявив, что хорошо ладил с лидером страны. "Теперь они (КНДР - ред.) ядерная держава. Мы хорошо ладили", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. "Я нравился ему, он нравился мне. Мы хорошо ладили", - сказал он о лидере КНДР.
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в мире, сша, дональд трамп, кндр (северная корея)
В мире, США, Дональд Трамп, КНДР (Северная Корея)
Трамп назвал КНДР ядерной державой

Трамп назвал КНДР ядерной державой, заявив, что хорошо ладил с Ким Чен Ыном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал КНДР ядерной державой, заявив, что хорошо ладил с лидером страны.
"Теперь они (КНДР - ред.) ядерная держава. Мы хорошо ладили", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
"Я нравился ему, он нравился мне. Мы хорошо ладили", - сказал он о лидере КНДР.
Ким Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Ким Чен Ын заявил, что новая ракета КНДР может преодолеть любую систему ПРО
7 января, 01:51
 
В миреСШАДональд ТрампКНДР (Северная Корея)
 
 
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