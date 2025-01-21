https://ria.ru/20250121/tramp-1994729553.html
Трамп назвал Испанию страной БРИКС
Трамп назвал Испанию страной БРИКС - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп назвал Испанию страной БРИКС
Президент США Дональд Трамп назвал Испанию страной БРИКС во время церемонии подписания своих первых указов, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T05:27:00+03:00
2025-01-21T05:27:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Испанию страной БРИКС во время церемонии подписания своих первых указов, следует из трансляции мероприятия.Один из присутствовавших журналистов спросил у нового главы США, каких мер следует ожидать странам НАТО со слишком низкими расходами на оборону. В качестве примера он привел Францию и Испанию."У Испании (расходы на оборону. — Прим. ред.) очень низкие. И еще, они же страна БРИКС? Они страна БРИКС, Испания", — ответил Трамп. Президент добавил, что не считает БРИКС угрозой для США, но все равно собирается ввести стопроцентные пошлины против стран объединения.
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В мире, США, Испания, Дональд Трамп, БРИКС
Трамп назвал Испанию страной БРИКС
Трамп назвал Испанию страной БРИКС и пригрозил организации тарифами