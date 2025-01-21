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Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма - РИА Новости, 21.01.2025
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04:39 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tramp-1994726908.html
Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма
Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма
Президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:39:00+03:00
2025-01-21T04:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена. Сорок шестой президент США Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, в котором страна находилась с 2021 года. Трамп ранее подписал указ об отмене 78 решений, принятых в ходе президентства его предшественника-демократа Байдена, включая исполнительные указы, меморандумы и другие меры. Один из них – о статусе Кубы, уведомление об отмене меморандума Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
https://ria.ru/20250116/kuba-1993991675.html
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в мире, куба, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, Куба, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма

Президент Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена.
Сорок шестой президент США Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, в котором страна находилась с 2021 года.
Трамп ранее подписал указ об отмене 78 решений, принятых в ходе президентства его предшественника-демократа Байдена, включая исполнительные указы, меморандумы и другие меры. Один из них – о статусе Кубы, уведомление об отмене меморандума Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
МИД России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
МИД назвал исключение Кубы из списка спонсоров терроризма правильным
16 января, 13:22
 
В миреКубаСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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