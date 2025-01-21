https://ria.ru/20250121/tramp-1994726908.html

Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма

Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма

Президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:39:00+03:00

2025-01-21T04:39:00+03:00

2025-01-21T04:39:00+03:00

в мире

куба

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма, отменив недавнее решение своего предшественника Джо Байдена. Сорок шестой президент США Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, в котором страна находилась с 2021 года. Трамп ранее подписал указ об отмене 78 решений, принятых в ходе президентства его предшественника-демократа Байдена, включая исполнительные указы, меморандумы и другие меры. Один из них – о статусе Кубы, уведомление об отмене меморандума Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

https://ria.ru/20250116/kuba-1993991675.html

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, сша, джо байден, дональд трамп