https://ria.ru/20250121/tramp-1994726533.html

Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией

Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил на каких... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:33:00+03:00

2025-01-21T04:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил на каких условиях."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - заявил Трамп журналистам из Овального кабинета, трансляция велась Белым домом.Он призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994707903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша