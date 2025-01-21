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Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил на каких... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:33:00+03:00
2025-01-21T04:33:00+03:00
2025-01-21T04:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил на каких условиях."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - заявил Трамп журналистам из Овального кабинета, трансляция велась Белым домом.Он призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, В мире, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, США
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией
Президент Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки с Россией