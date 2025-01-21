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Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
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04:33 21.01.2025 (обновлено: 04:45 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994726533.html
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил на каких... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:33:00+03:00
2025-01-21T04:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил на каких условиях."Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - заявил Трамп журналистам из Овального кабинета, трансляция велась Белым домом.Он призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.
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россия, в мире, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша
Россия, В мире, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, США
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией

Президент Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи в ротонде Капитолия США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил на каких условиях.
"Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - заявил Трамп журналистам из Овального кабинета, трансляция велась Белым домом.
Он призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.
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РоссияВ миреДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаСША
 
 
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