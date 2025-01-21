https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html
Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России
Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России
Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:22:00+03:00
2025-01-21T04:22:00+03:00
2025-01-21T04:22:00+03:00
экономика
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. "Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ.
https://ria.ru/20240717/tramp-1960183643.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, дональд трамп
Экономика, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России
Трамп заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия на Россию