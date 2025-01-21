https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html

Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России

Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России

Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:22:00+03:00

2025-01-21T04:22:00+03:00

2025-01-21T04:22:00+03:00

экономика

россия

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ заявил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия. "Санкции или тарифы. Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ.

https://ria.ru/20240717/tramp-1960183643.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, дональд трамп