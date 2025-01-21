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Трамп подписал указ о работе TikTok - РИА Новости, 21.01.2025
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04:19 21.01.2025 (обновлено: 04:23 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725729.html
Трамп подписал указ о работе TikTok
Трамп подписал указ о работе TikTok - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп подписал указ о работе TikTok
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:19:00+03:00
2025-01-21T04:23:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети. "Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети. Каждый богатый человек позвонил мне в связи с TikTok", - пояснил Трамп в ходе подписания документа. Он заявил, что приложение "во многом о детях". "Если Китай получает информацию о детях, ну, я не знаю. Если честно, у нас есть проблемы посерьезней", - сказал Трамп. Президент США обратил внимание на то, что многие электротовары сделаны в Китае.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994528111.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, tiktok
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, TikTok
Трамп подписал указ о работе TikTok

Президент США Трамп подписал указ о владении половиной TikTok

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети.
"Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети. Каждый богатый человек позвонил мне в связи с TikTok", - пояснил Трамп в ходе подписания документа.
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Трамп объявил, что TikTok вернулся в США
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Он заявил, что приложение "во многом о детях". "Если Китай получает информацию о детях, ну, я не знаю. Если честно, у нас есть проблемы посерьезней", - сказал Трамп.
Президент США обратил внимание на то, что многие электротовары сделаны в Китае.
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В миреСШАКитайДональд ТрампTikTok
 
 
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