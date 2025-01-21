https://ria.ru/20250121/tramp-1994725623.html
Трамп заявил, что встретится с Путиным
Трамп заявил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп заявил, что встретится с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным может произойти уже очень скоро. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:16:00+03:00
2025-01-21T04:16:00+03:00
2025-01-21T05:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным может произойти уже очень скоро.“Это может быть уже очень скоро”, - сообщил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, когда может состояться разговор с главой российского государства."Я буду встречаться с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам и отметил, что "не знает" когда это произойдет.Американский президент добавил, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине только после разговора с Путиным.“Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем”, - указал Трамп.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом после инаугурации последнего на пост президента США, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических.
https://ria.ru/20250120/putin-1994654760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп заявил, что встретится с Путиным
Трамп заявил, что встретится с Путиным, но не уточнил когда
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским президентом Владимиром Путиным может произойти уже очень скоро.
“Это может быть уже очень скоро”, - сообщил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, когда может состояться разговор с главой российского государства.
"Я буду встречаться с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам и отметил, что "не знает" когда это произойдет.
Американский президент добавил, что поймет возможные сроки завершения конфликта на Украине
только после разговора с Путиным
.
“Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем”, - указал Трамп
.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом после инаугурации последнего на пост президента США, отметил, что вначале нужно решать самые крупные вопросы, а потом придет черед практических.