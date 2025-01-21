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Трамп заявил, что США потратили на Украину больше, чем другие страны НАТО - РИА Новости, 21.01.2025
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04:08 21.01.2025 (обновлено: 05:09 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725346.html
Трамп заявил, что США потратили на Украину больше, чем другие страны НАТО
Трамп заявил, что США потратили на Украину больше, чем другие страны НАТО - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп заявил, что США потратили на Украину больше, чем другие страны НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:08:00+03:00
2025-01-21T05:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО."НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО", - сообщил он журналистам в Овальном кабинете.Отметив, что США уже потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО, Трамп заявил журналистам, что "НАТО нужно платить больше средств ... и им придется сравнять счет"."Прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать", - сказал Трамп на просьбу оценить ситуацию в контексте своего обещания урегулировать конфликт на Украине в первый день."Мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно", - сообщил он журналистам в Овальном кабинете.Трамп подчеркнул, что украинского конфликта не должно было случиться.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994719978.html
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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что США потратили на Украину больше, чем другие страны НАТО

Трамп: другим странам НАТО придется понести больше бремени по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО.
"НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО", - сообщил он журналистам в Овальном кабинете.
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Отметив, что США уже потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО, Трамп заявил журналистам, что "НАТО нужно платить больше средств ... и им придется сравнять счет".
"Прошла только половина дня, у меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать", - сказал Трамп на просьбу оценить ситуацию в контексте своего обещания урегулировать конфликт на Украине в первый день.
"Мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно", - сообщил он журналистам в Овальном кабинете.
Трамп подчеркнул, что украинского конфликта не должно было случиться.
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