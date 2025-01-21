https://ria.ru/20250121/tramp-1994725197.html

Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики

Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, следует из трансляции Белого... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:04:00+03:00

2025-01-21T04:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, следует из трансляции Белого дома."Мы думаем о 25% на Мексику и Канаду, на каждую... Я думаю, что с 1 февраля", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.Данные меры будут введены за приток нелегальных мигрантов и наркотика фентанила из этих стран, уточнил Трамп.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994722940.html

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Дарья Буймова

канада, мексика, в мире, дональд трамп, сша