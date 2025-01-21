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Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 21.01.2025
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04:04 21.01.2025 (обновлено: 05:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725197.html
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, следует из трансляции Белого... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:04:00+03:00
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канада
мексика
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, следует из трансляции Белого дома."Мы думаем о 25% на Мексику и Канаду, на каждую... Я думаю, что с 1 февраля", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.Данные меры будут введены за приток нелегальных мигрантов и наркотика фентанила из этих стран, уточнил Трамп.
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канада, мексика, в мире, дональд трамп, сша
Канада, Мексика, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики

Трамп скорее всего введет 25 процентов пошлины против Канады и Мексики

© Фото : The White HouseОфициальный портрет избранного президента Дональда Трампа
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : The White House
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, следует из трансляции Белого дома.
"Мы думаем о 25% на Мексику и Канаду, на каждую... Я думаю, что с 1 февраля", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Данные меры будут введены за приток нелегальных мигрантов и наркотика фентанила из этих стран, уточнил Трамп.
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КанадаМексикаВ миреДональд ТрампСША
 
 
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