https://ria.ru/20250121/tramp-1994725197.html
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, следует из трансляции Белого... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:04:00+03:00
2025-01-21T04:04:00+03:00
2025-01-21T05:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что скорее всего введет пошлины в 25% против Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, следует из трансляции Белого дома."Мы думаем о 25% на Мексику и Канаду, на каждую... Я думаю, что с 1 февраля", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.Данные меры будут введены за приток нелегальных мигрантов и наркотика фентанила из этих стран, уточнил Трамп.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994722940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, мексика, в мире, дональд трамп, сша
Канада, Мексика, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп анонсировал введение пошлин против Канады и Мексики
Трамп скорее всего введет 25 процентов пошлины против Канады и Мексики