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Трамп ввел режим ЧС на южной границе США - РИА Новости, 21.01.2025
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04:01 21.01.2025 (обновлено: 05:17 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html
Трамп ввел режим ЧС на южной границе США
Трамп ввел режим ЧС на южной границе США - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп ввел режим ЧС на южной границе США
Президент США Дональд Трамп во вторник ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны с целью остановить приток нелегальных мигрантов, следует из... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:01:00+03:00
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны с целью остановить приток нелегальных мигрантов, следует из трансляции Белого дома."Это серьезно", - заявил Трамп в Овальном кабинете, когда сотрудник администрации объявил, что подает ему на подписание прокламацию об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп после своей инаугурации отдаст указ о размещении войск на южной границе страны, а также поручит продолжить строительство стены на мексиканской границе. По информации телеканала, этот указ также положит конец политике условно-досрочного освобождения мигрантов эпохи предыдущего президента США Джо Байдена.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп ввел режим ЧС на южной границе США

Трамп ввел режим ЧС на южной границе США с целью остановить нелегальную миграцию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны с целью остановить приток нелегальных мигрантов, следует из трансляции Белого дома.
"Это серьезно", - заявил Трамп в Овальном кабинете, когда сотрудник администрации объявил, что подает ему на подписание прокламацию об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп после своей инаугурации отдаст указ о размещении войск на южной границе страны, а также поручит продолжить строительство стены на мексиканской границе. По информации телеканала, этот указ также положит конец политике условно-досрочного освобождения мигрантов эпохи предыдущего президента США Джо Байдена.
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп пообещал мгновенно положить конец вторжению нелегальных мигрантов
Вчера, 01:43
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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