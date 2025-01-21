https://ria.ru/20250121/tramp-1994725016.html
Трамп подписал указ о наркокартелях
Трамп подписал указ о наркокартелях - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп подписал указ о наркокартелях
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций, следует из трансляции. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T04:00:00+03:00
2025-01-21T04:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций, следует из трансляции."Люди хотели сделать это в течение многих лет. Таким образом, теперь они признаны террористическими организациями", – сказал Трамп, подписывая документ.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о наркокартелях
Трамп наделил наркокартели статусом террористических организаций