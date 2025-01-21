https://ria.ru/20250121/tramp-1994725016.html

Трамп подписал указ о наркокартелях

Трамп подписал указ о наркокартелях - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп подписал указ о наркокартелях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций, следует из трансляции. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T04:00:00+03:00

2025-01-21T04:00:00+03:00

2025-01-21T04:15:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций, следует из трансляции."Люди хотели сделать это в течение многих лет. Таким образом, теперь они признаны террористическими организациями", – сказал Трамп, подписывая документ.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп