https://ria.ru/20250121/tramp-1994724918.html
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике
Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита Америки. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:59:00+03:00
2025-01-21T03:59:00+03:00
2025-01-21T04:28:00+03:00
америка
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита Америки.“Это будет поддержание Америки защищенной. Очень просто”, - сообщил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, что будет его главным приоритетом во внешней политике.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
америка, дональд трамп, в мире, сша
Америка, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике
Трамп заявил, что его приоритетом во внешней политике будет защита Америки