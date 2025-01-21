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Трамп назвал главный приоритет во внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025
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03:59 21.01.2025 (обновлено: 04:28 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994724918.html
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике
Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита Америки. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:59:00+03:00
2025-01-21T04:28:00+03:00
америка
дональд трамп
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита Америки.“Это будет поддержание Америки защищенной. Очень просто”, - сообщил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, что будет его главным приоритетом во внешней политике.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html
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америка, дональд трамп, в мире, сша
Америка, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп назвал главный приоритет во внешней политике

Трамп заявил, что его приоритетом во внешней политике будет защита Америки

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита Америки.
“Это будет поддержание Америки защищенной. Очень просто”, - сообщил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, что будет его главным приоритетом во внешней политике.
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