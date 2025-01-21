https://ria.ru/20250121/tramp-1994724918.html

Трамп назвал главный приоритет во внешней политике

Трамп назвал главный приоритет во внешней политике - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп назвал главный приоритет во внешней политике

Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита Америки. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:59:00+03:00

2025-01-21T03:59:00+03:00

2025-01-21T04:28:00+03:00

америка

дональд трамп

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его главным приоритетом во внешней политике будет защита Америки.“Это будет поддержание Америки защищенной. Очень просто”, - сообщил он журналистам в Овальном кабинете на вопрос, что будет его главным приоритетом во внешней политике.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994725103.html

америка

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

америка, дональд трамп, в мире, сша