https://ria.ru/20250121/tramp-1994724723.html

Трамп помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия

Трамп помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, следует из трансляции. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:51:00+03:00

2025-01-21T03:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года, следует из трансляции."Заложники шестого января, примерно 1500 человек, полное помилование", – сказал Трамп, подписав соответствующий документ.Он добавил, что рассчитывает на освобождение помилованных уже в ближайшие часы.Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом. Более 1,5 тысячи человек были предъявлены обвинения в связи с теми событиями.

https://ria.ru/20250106/ssha-1986912541.html

https://ria.ru/20250120/pomilovanie-1994672945.html

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Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, сша, джо байден