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В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран - РИА Новости, 21.01.2025
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03:32 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tramp-1994723966.html
В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран
В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран - РИА Новости, 21.01.2025
В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран
Президент США Дональд Трамп, который намерен вернуть контроль над Панамским каналом, хочет захватить ресурсы других стран, считает боливийский депутат Аньело... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:32:00+03:00
2025-01-21T03:32:00+03:00
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который намерен вернуть контроль над Панамским каналом, хочет захватить ресурсы других стран, считает боливийский депутат Аньело Сеспедес. "Все президенты США, включая Дональда Трампа, стремятся только к захвату территорий других стран, у них у всех одна и та же фишка. Отбирая у других суверенных стран то, что принадлежит этим странам по закону, например, как в случае с Панамским каналом", - сказал он РИА Новости. "Ультраправые и капиталисты всегда хотят захватить самые маленькие страны, поэтому мы являемся антиимпериалистами и антиколониалистами. Они не стремятся к общему благу, они присваивают природные ресурсы каждой страны", - добавил депутат. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала . Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994722940.html
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в мире, сша, панама, китай, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025, боливия
В мире, США, Панама, Китай, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025, Боливия
В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран

Боливийский депутат Сеспедес: Трамп хочет захватить ресурсы других стран

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который намерен вернуть контроль над Панамским каналом, хочет захватить ресурсы других стран, считает боливийский депутат Аньело Сеспедес.
"Все президенты США, включая Дональда Трампа, стремятся только к захвату территорий других стран, у них у всех одна и та же фишка. Отбирая у других суверенных стран то, что принадлежит этим странам по закону, например, как в случае с Панамским каналом", - сказал он РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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"Ультраправые и капиталисты всегда хотят захватить самые маленькие страны, поэтому мы являемся антиимпериалистами и антиколониалистами. Они не стремятся к общему благу, они присваивают природные ресурсы каждой страны", - добавил депутат.
Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала .
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
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В миреСШАПанамаКитайДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025Боливия
 
 
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