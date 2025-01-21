https://ria.ru/20250121/tramp-1994723966.html

В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран

В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран - РИА Новости, 21.01.2025

В Боливии заявили, что Трамп хочет захватить ресурсы других стран

Президент США Дональд Трамп, который намерен вернуть контроль над Панамским каналом, хочет захватить ресурсы других стран, считает боливийский депутат Аньело... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:32:00+03:00

2025-01-21T03:32:00+03:00

2025-01-21T03:32:00+03:00

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инаугурация трампа — 2025

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который намерен вернуть контроль над Панамским каналом, хочет захватить ресурсы других стран, считает боливийский депутат Аньело Сеспедес. "Все президенты США, включая Дональда Трампа, стремятся только к захвату территорий других стран, у них у всех одна и та же фишка. Отбирая у других суверенных стран то, что принадлежит этим странам по закону, например, как в случае с Панамским каналом", - сказал он РИА Новости. "Ультраправые и капиталисты всегда хотят захватить самые маленькие страны, поэтому мы являемся антиимпериалистами и антиколониалистами. Они не стремятся к общему благу, они присваивают природные ресурсы каждой страны", - добавил депутат. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала . Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994722940.html

https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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