https://ria.ru/20250121/tramp-1994723254.html
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды
Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды, заявив, что при нем на должности конфликта бы не было. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:20:00+03:00
2025-01-21T03:20:00+03:00
2025-01-21T07:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды, заявив, что при нем на должности конфликта бы не было. "Война на Украине никогда бы не случилась", - заявил Трамп на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena. Трамп пообещал остановить "некоторые войны и происходящие глупые вещи", упоминая в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. В своей инаугурационной речи после принесения присяги Трамп Украину не упомянул вовсе, хотя в ходе предвыборных митингов обещал урегулировать конфликт в первый же день на должности или даже раньше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, ближний восток, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Украина, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды
Трамп заявил, что во время его президентства конфликта на Украине не было бы