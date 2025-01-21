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Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды - РИА Новости, 21.01.2025
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03:20 21.01.2025 (обновлено: 07:22 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994723254.html
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды
Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды, заявив, что при нем на должности конфликта бы не было. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:20:00+03:00
2025-01-21T07:22:00+03:00
в мире
украина
сша
ближний восток
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды, заявив, что при нем на должности конфликта бы не было. "Война на Украине никогда бы не случилась", - заявил Трамп на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena. Трамп пообещал остановить "некоторые войны и происходящие глупые вещи", упоминая в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. В своей инаугурационной речи после принесения присяги Трамп Украину не упомянул вовсе, хотя в ходе предвыборных митингов обещал урегулировать конфликт в первый же день на должности или даже раньше.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994721929.html
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украина
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в мире, украина, сша, ближний восток, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, Украина, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды

Трамп заявил, что во время его президентства конфликта на Украине не было бы

© РИА Новости / Кейтлин Оукс | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды, заявив, что при нем на должности конфликта бы не было.
"Война на Украине никогда бы не случилась", - заявил Трамп на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп пообещал положить конец некоторым международным конфликтам
02:58
Трамп пообещал остановить "некоторые войны и происходящие глупые вещи", упоминая в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.
В своей инаугурационной речи после принесения присяги Трамп Украину не упомянул вовсе, хотя в ходе предвыборных митингов обещал урегулировать конфликт в первый же день на должности или даже раньше.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Возвращение Трампа: конец американских претензий на мировую гегемонию
Вчера, 18:00
 
В миреУкраинаСШАБлижний ВостокДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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