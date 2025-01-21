https://ria.ru/20250121/tramp-1994723254.html

Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды

Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп в день инаугурации упомянул Украину лишь однажды

Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды, заявив, что при нем на должности конфликта бы не было. РИА Новости, 21.01.2025

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации упомянул Украину лишь однажды, заявив, что при нем на должности конфликта бы не было. "Война на Украине никогда бы не случилась", - заявил Трамп на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena. Трамп пообещал остановить "некоторые войны и происходящие глупые вещи", упоминая в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. В своей инаугурационной речи после принесения присяги Трамп Украину не упомянул вовсе, хотя в ходе предвыборных митингов обещал урегулировать конфликт в первый же день на должности или даже раньше.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994721929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, ближний восток, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025