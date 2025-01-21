https://ria.ru/20250121/tramp-1994722940.html

Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви

Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви

Президент США Дональд Трамп назвал пошлины одним из самых значимых понятий в своей жизни, поставив их в личном рейтинге сразу после Бога и любви. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:17:00+03:00

2025-01-21T03:17:00+03:00

2025-01-21T03:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал пошлины одним из самых значимых понятий в своей жизни, поставив их в личном рейтинге сразу после Бога и любви. "Я всегда говорил, что пошлины – это самое красивое слово в словаре, но фейковые новости меня за это раскритиковали. Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия – на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми," – заявил Трамп, выступая в Вашингтоне перед сторонниками после своей инаугурации. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал важность импортных пошлин для американской экономики, называя их ключевым инструментом в международной торговой политике. В завершение своего выступления президент выразил благодарность своим сторонникам и дал обещание изменить ситуацию в мире к лучшему: "И снова спасибо всем. Я могу только сказать, что вы будете очень довольны – вы увидите, как многое изменится в лучшую сторону".

https://ria.ru/20250120/apple-1994528987.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, выборы президента сша — 2024