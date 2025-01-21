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Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви - РИА Новости, 21.01.2025
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03:17 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tramp-1994722940.html
Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви
Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви
Президент США Дональд Трамп назвал пошлины одним из самых значимых понятий в своей жизни, поставив их в личном рейтинге сразу после Бога и любви. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:17:00+03:00
2025-01-21T03:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал пошлины одним из самых значимых понятий в своей жизни, поставив их в личном рейтинге сразу после Бога и любви. "Я всегда говорил, что пошлины – это самое красивое слово в словаре, но фейковые новости меня за это раскритиковали. Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия – на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми," – заявил Трамп, выступая в Вашингтоне перед сторонниками после своей инаугурации. Ранее Трамп неоднократно подчеркивал важность импортных пошлин для американской экономики, называя их ключевым инструментом в международной торговой политике. В завершение своего выступления президент выразил благодарность своим сторонникам и дал обещание изменить ситуацию в мире к лучшему: "И снова спасибо всем. Я могу только сказать, что вы будете очень довольны – вы увидите, как многое изменится в лучшую сторону".
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что ставит слово пошлины сразу после понятий о Боге и любви

Дональд Трамп назвал пошлины одним из самых значимых понятий в своей жизни

© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал пошлины одним из самых значимых понятий в своей жизни, поставив их в личном рейтинге сразу после Бога и любви.
"Я всегда говорил, что пошлины – это самое красивое слово в словаре, но фейковые новости меня за это раскритиковали. Они спросили: а как же любовь, религия и Бог? Я ответил: согласен, пусть Бог будет на первом месте, религия – на втором. Любовь, не знаю, пусть будет на третьем, наверное, да? А потом пошлины. Потому что они сделают нас сказочно богатыми," – заявил Трамп, выступая в Вашингтоне перед сторонниками после своей инаугурации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Вчера, 01:49
Ранее Трамп неоднократно подчеркивал важность импортных пошлин для американской экономики, называя их ключевым инструментом в международной торговой политике.
В завершение своего выступления президент выразил благодарность своим сторонникам и дал обещание изменить ситуацию в мире к лучшему: "И снова спасибо всем. Я могу только сказать, что вы будете очень довольны – вы увидите, как многое изменится в лучшую сторону".
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Эксперт предрек жесткий экономический курс Трампа в отношении России
Вчера, 23:12
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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