https://ria.ru/20250121/tramp-1994722472.html

Трамп подписал директиву о восстановлении свободы слова

Трамп подписал директиву о восстановлении свободы слова - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп подписал директиву о восстановлении свободы слова

Президент США Дональд Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:07:00+03:00

2025-01-21T03:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру."Следующий указ - директива федеральному правительству, предписывающая восстановить свободу слова и не допустить в дальнейшем государственной цензуры свободы слова", – объявил диктор в ходе церемонии.Президенту тут же подали документ, который он подписал.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дональд трамп, в мире, сша