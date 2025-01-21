https://ria.ru/20250121/tramp-1994722472.html
Трамп подписал директиву о восстановлении свободы слова
Трамп подписал директиву о восстановлении свободы слова - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп подписал директиву о восстановлении свободы слова
Президент США Дональд Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:07:00+03:00
2025-01-21T03:07:00+03:00
2025-01-21T03:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал директиву, предписывающую восстановить свободу слова и предотвратить государственную цензуру."Следующий указ - директива федеральному правительству, предписывающая восстановить свободу слова и не допустить в дальнейшем государственной цензуры свободы слова", – объявил диктор в ходе церемонии.Президенту тут же подали документ, который он подписал.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
Трамп подписал директиву о восстановлении свободы слова
Трамп подписал директиву о предотвращении государственной цензуры