https://ria.ru/20250121/tramp-1994722380.html

Трамп отменил 78 решений Байдена

Трамп отменил 78 решений Байдена - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп отменил 78 решений Байдена

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, принятых при его предшественнике Джо Байдене, объявили на митинге нового главы государства в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:06:00+03:00

2025-01-21T03:06:00+03:00

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дональд трамп

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, принятых при его предшественнике Джо Байдене, объявили на митинге нового главы государства в Вашингтоне после инаугурации."Первый документ, который подписывает президент Трамп, — это аннулирование 78 решений эпохи Байдена," — говорится в заявлении.Подчеркивается, что среди отмененных решений — исполнительные указы, меморандумы и другие меры.Президент также ввел регуляторный мораторий, запрещающий федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства.Еще один указ — это требование немедленного возвращения всех федеральных служащих к работе в офисах на полный рабочий день.Двадцатого января Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Он уже занимал этот пост в 2017-2021 годах и смог снова получить его после победы на выборах 5 ноября 2024-го. Трамп стал первым с XIX века политиком, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994722472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дональд трамп, в мире, сша, джо байден