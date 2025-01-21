https://ria.ru/20250121/tramp-1994722122.html
Трамп на инаугурации не положил руку на Библию
Трамп на инаугурации не положил руку на Библию - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп на инаугурации не положил руку на Библию
Президент США Дональд Трамп на инаугурации не стал класть левую руку на Библию в соответствии с традицией, которой следуют большинство американских президентов, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:01:00+03:00
2025-01-21T03:01:00+03:00
2025-01-21T03:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на инаугурации не стал класть левую руку на Библию в соответствии с традицией, которой следуют большинство американских президентов, однако это никаким образом не влияет на его право вступления в должность, следует из трансляции. Библию рядом с президентом по традиции держит первая леди, в данном случае это Меланья Трамп. Однако она на пару секунд задержалась из-за столпотворения вокруг президента, а председатель Верховного суда США Джон Робертс начал приведение к присяге, не дожидаясь ее. Робертc попросил Трампа поднять правую руку, Меланья впоследствии подошла к своему мужу, держа семейную Библию и Библию Авраама Линкольна, однако он не стал класть на них левую руку. Церемония проходила в Капитолии. В соответствии с конституцией США, президенту для официального вступления в должность требуется только произнести клятву. На своей первой инаугурации в 2017 году Трамп положил левую руку на Библии, их держала Меланья. Трамп не стал первым президентом США, кто не использовал Библию во время присяги - среди них Калвин Кулидж, Теодор Рузвельт и Джон Куинси Адамс.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994720525.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, меланья трамп, дональд трамп, авраам линкольн
В мире, США, Меланья Трамп, Дональд Трамп, Авраам Линкольн
Трамп на инаугурации не положил руку на Библию
Трамп на инаугурации не стал класть левую руку на Библию
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на инаугурации не стал класть левую руку на Библию в соответствии с традицией, которой следуют большинство американских президентов, однако это никаким образом не влияет на его право вступления в должность, следует из трансляции.
Библию рядом с президентом по традиции держит первая леди, в данном случае это Меланья Трамп. Однако она на пару секунд задержалась из-за столпотворения вокруг президента, а председатель Верховного суда США Джон Робертс начал приведение к присяге, не дожидаясь ее.
Робертc попросил Трампа поднять правую руку, Меланья впоследствии подошла к своему мужу, держа семейную Библию и Библию Авраама Линкольна, однако он не стал класть на них левую руку. Церемония проходила в Капитолии.
В соответствии с конституцией США, президенту для официального вступления в должность требуется только произнести клятву. На своей первой инаугурации в 2017 году Трамп положил левую руку на Библии, их держала Меланья.
Трамп не стал первым президентом США, кто не использовал Библию во время присяги - среди них Калвин Кулидж, Теодор Рузвельт и Джон Куинси Адамс.