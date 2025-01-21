Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения
Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату
© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату.
"Следующий указ – выход из Парижского соглашения по климату", – объявили в ходе митинга Трампа.
Борис Титов: мировому сообществу пора сменить акценты в борьбе за климат
14 ноября 2024, 15:00
Президенту тут же подали документ, который он подписал.
Указ пока не опубликован.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
Байден обвинил Трампа в бездействии в отношении проблемы изменения климата
28 июня 2024, 05:14