https://ria.ru/20250121/tramp-1994722030.html

Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения

Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения

Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату. РИА Новости, 21.01.2025

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату."Следующий указ – выход из Парижского соглашения по климату", – объявили в ходе митинга Трампа.Президенту тут же подали документ, который он подписал.Указ пока не опубликован.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20241114/titov-1983715478.html

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Дарья Буймова

инаугурация трампа — 2025, сша, в мире, дональд трамп, джо байден, париж