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Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения - РИА Новости, 21.01.2025
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03:00 21.01.2025 (обновлено: 03:11 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994722030.html
Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения
Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения
Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату. РИА Новости, 21.01.2025
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату."Следующий указ – выход из Парижского соглашения по климату", – объявили в ходе митинга Трампа.Президенту тут же подали документ, который он подписал.Указ пока не опубликован.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20241114/titov-1983715478.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955989639.html
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инаугурация трампа — 2025, сша, в мире, дональд трамп, джо байден, париж
Инаугурация Трампа — 2025, США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Париж
Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения

Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Избранный президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату.
"Следующий указ – выход из Парижского соглашения по климату", – объявили в ходе митинга Трампа.
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Президенту тут же подали документ, который он подписал.
Указ пока не опубликован.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.
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