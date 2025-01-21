https://ria.ru/20250121/tramp-1994721743.html

Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы

Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:56:00+03:00

2025-01-21T02:56:00+03:00

2025-01-21T02:56:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы, сообщает газета Wall Street Journal. В 2021 году агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что экс-президент Джо Байден убрал со стола в Белом доме красную кнопку, которую Трамп использовал для вызова официанта с его любимым напитком - диетической колой. "Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе", - говорится в публикации. По данным издания, в кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов. На столе у камина стоит бюст бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, а также синий ковер Байдена был заменен на более нейтральный. "Как и четыре года назад, над камином висит портрет (первого президента США) Джорджа Вашингтона, а по бокам - портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента страны", - пишет издание. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994720525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, уинстон черчилль