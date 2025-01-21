Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы
WSJ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы, сообщает газета Wall Street Journal.
В 2021 году агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что экс-президент Джо Байден убрал со стола в Белом доме красную кнопку, которую Трамп использовал для вызова официанта с его любимым напитком - диетической колой.
"Кнопка, которую Трамп, как известно, использовал для заказа диетической колы, была установлена и готова к работе", - говорится в публикации.
По данным издания, в кабинете также появились новые серебряные фигурки орлов. На столе у камина стоит бюст бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, а также синий ковер Байдена был заменен на более нейтральный.
"Как и четыре года назад, над камином висит портрет (первого президента США) Джорджа Вашингтона, а по бокам - портреты Александра Гамильтона, первого министра финансов страны, и Томаса Джефферсона, третьего президента страны", - пишет издание.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.