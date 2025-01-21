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Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена - РИА Новости, 21.01.2025
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02:35 21.01.2025 (обновлено: 02:40 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994720982.html
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена
Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника-демократа Джо Байдена, которую он... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:35:00+03:00
2025-01-21T02:40:00+03:00
в мире
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вашингтон (штат)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника-демократа Джо Байдена, которую он назвал "худшей администрацией в истории"."Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей," – сказал он, выступая перед сторонниками в Вашингтоне после своей инагурации.Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена за его внутреннюю и внешнюю политику, утверждая, что она наносит ущерб США.
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в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена

Трамп пообещал отменить около 80 разрушительных и радикальных решений Байдена

© AP Photo / Kenny HolstonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Kenny Holston
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника-демократа Джо Байдена, которую он назвал "худшей администрацией в истории".
"Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей," – сказал он, выступая перед сторонниками в Вашингтоне после своей инагурации.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена за его внутреннюю и внешнюю политику, утверждая, что она наносит ущерб США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп заявил, что аннулирует все глупые указы Байдена
Вчера, 02:11
 
В миреСШАВашингтон (штат)Джо БайденДональд Трамп
 
 
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