https://ria.ru/20250121/tramp-1994720982.html
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена
Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника-демократа Джо Байдена, которую он... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:35:00+03:00
2025-01-21T02:35:00+03:00
2025-01-21T02:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника-демократа Джо Байдена, которую он назвал "худшей администрацией в истории"."Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей," – сказал он, выступая перед сторонниками в Вашингтоне после своей инагурации.Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена за его внутреннюю и внешнюю политику, утверждая, что она наносит ущерб США.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена
Трамп пообещал отменить около 80 разрушительных и радикальных решений Байдена