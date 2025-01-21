https://ria.ru/20250121/tramp-1994720982.html

Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена

Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп пообещал отменить около 80 решений Байдена

Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника-демократа Джо Байдена, которую он... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:35:00+03:00

2025-01-21T02:35:00+03:00

2025-01-21T02:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет указы, отменяющие около 80 решений администрации своего предшественника-демократа Джо Байдена, которую он назвал "худшей администрацией в истории"."Мы начнем с подписания указов. Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей," – сказал он, выступая перед сторонниками в Вашингтоне после своей инагурации.Ранее Трамп неоднократно критиковал Байдена за его внутреннюю и внешнюю политику, утверждая, что она наносит ущерб США.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп