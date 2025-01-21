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Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия
Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия
Новый президент США Дональд Трамп обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:24:00+03:00
2025-01-21T02:24:00+03:00
2025-01-21T02:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года."Сегодня я подпишу помилования заложникам по делу 6 января, чтобы их освободили. Как только я уеду, я отправлюсь в Овальный кабинет, подписывать помилование для многих людей", - заявил Трамп на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena.Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом. Более 1,5 тысячи человек были предъявлены обвинения в связи с теми событиями.
https://ria.ru/20250106/ssha-1986912541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, джо байден
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден
Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия
Трамп обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия