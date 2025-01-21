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Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия - РИА Новости, 21.01.2025
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02:24 21.01.2025 (обновлено: 02:34 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tramp-1994720525.html
Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия
Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия - РИА Новости, 21.01.2025
Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия
Новый президент США Дональд Трамп обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:24:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года."Сегодня я подпишу помилования заложникам по делу 6 января, чтобы их освободили. Как только я уеду, я отправлюсь в Овальный кабинет, подписывать помилование для многих людей", - заявил Трамп на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena.Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом. Более 1,5 тысячи человек были предъявлены обвинения в связи с теми событиями.
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден
Трамп обещал помиловать многих осужденных за штурм Капитолия

Трамп обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Дональд Трамп обещал в ближайшие часы помиловать многих осужденных за штурм Капитолия в январе 2021 года.
"Сегодня я подпишу помилования заложникам по делу 6 января, чтобы их освободили. Как только я уеду, я отправлюсь в Овальный кабинет, подписывать помилование для многих людей", - заявил Трамп на инаугурационном параде в вашингтонской Capital One Arena.
Шестого января исполнилось четыре года с момента штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом. Более 1,5 тысячи человек были предъявлены обвинения в связи с теми событиями.
Сторонники Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Словно испарились". ФБР ищет ответ на главный вопрос о штурме Капитолия
6 января, 08:00
 
В миреДональд ТрампСШАДжо Байден
 
 
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