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"Ты последний". В США генсека НАТО поставили на место после слов о Трампе - РИА Новости, 21.01.2025
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00:35 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tramp-1994716271.html
"Ты последний". В США генсека НАТО поставили на место после слов о Трампе
"Ты последний". В США генсека НАТО поставили на место после слов о Трампе - РИА Новости, 21.01.2025
"Ты последний". В США генсека НАТО поставили на место после слов о Трампе
Генсек НАТО Марк Рютте станет последним руководителем альянса из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил отставной американский разведчик Скотт... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T00:35:00+03:00
2025-01-21T00:35:00+03:00
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нато
марк рютте
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте станет последним руководителем альянса из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.Он прокомментировал поздравление Трампа с избранием на должность главы государства от имени Рютте, в котором генсек отметил, что благодаря НАТО Запад сможет достичь мира через силу."Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет. Он перекроет кислород вашей умирающей организации, чтобы спасти Америку", — написал разведчик.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.В декабре команда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере пяти процентов от их ВВП. Рютте, в свою очередь, отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в два процента.
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в мире, сша, дональд трамп, нато, марк рютте, скотт риттер
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО, Марк Рютте, Скотт Риттер
"Ты последний". В США генсека НАТО поставили на место после слов о Трампе

Риттер: Рютте будет последним генсеком НАТО из-за политики Трампа

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте станет последним руководителем альянса из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.
Он прокомментировал поздравление Трампа с избранием на должность главы государства от имени Рютте, в котором генсек отметил, что благодаря НАТО Запад сможет достичь мира через силу.
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Вчера, 22:51
"Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет. Он перекроет кислород вашей умирающей организации, чтобы спасти Америку", — написал разведчик.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.
В декабре команда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере пяти процентов от их ВВП. Рютте, в свою очередь, отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в два процента.
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В миреСШАДональд ТрампНАТОМарк РюттеСкотт Риттер
 
 
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