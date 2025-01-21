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Талисману московских пожарных — коту Толику начали шить форму - РИА Новости, 21.01.2025
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16:09 21.01.2025 (обновлено: 19:00 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/tolik-1994833048.html
Талисману московских пожарных — коту Толику начали шить форму
Талисману московских пожарных — коту Толику начали шить форму - РИА Новости, 21.01.2025
Талисману московских пожарных — коту Толику начали шить форму
Талисману московских пожарных — коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря первое специальное звание прапорщика внутренней службы, уже начали шить РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:09:00+03:00
2025-01-21T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Талисману московских пожарных — коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря первое специальное звание прапорщика внутренней службы, уже начали шить форму, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы — верного друга. Ему смастерили миниатюрные погоны и уже шьют форму", — подчеркнули в ведомстве.В День спасателя, 27 декабря, коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО Главного управления МЧС по Москве, присвоили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает команды на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства смастерили для Толика миниатюрные погоны.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
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Талисману московских пожарных — коту Толику начали шить форму

Талисману пожарных Москвы — прапорщику коту Толику начали шить форму МЧС

© МЧС Москвы/TelegramКот Толик из отряда "Семенычи" имеет специальное звание — прапорщик внутренней службы
Кот Толик из отряда Семенычи имеет специальное звание — прапорщик внутренней службы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© МЧС Москвы/Telegram
Кот Толик из отряда "Семенычи" имеет специальное звание — прапорщик внутренней службы
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Талисману московских пожарных — коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря первое специальное звание прапорщика внутренней службы, уже начали шить форму, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«
"Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы — верного друга. Ему смастерили миниатюрные погоны и уже шьют форму", — подчеркнули в ведомстве.
В День спасателя, 27 декабря, коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО Главного управления МЧС по Москве, присвоили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом.
Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает команды на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства смастерили для Толика миниатюрные погоны.
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