Талисману московских пожарных — коту Толику начали шить форму
Талисману пожарных Москвы — прапорщику коту Толику начали шить форму МЧС
© МЧС Москвы/TelegramКот Толик из отряда "Семенычи" имеет специальное звание — прапорщик внутренней службы
Кот Толик из отряда "Семенычи" имеет специальное звание — прапорщик внутренней службы
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Талисману московских пожарных — коту Толику из отряда "Семенычи", получившему 27 декабря первое специальное звание прапорщика внутренней службы, уже начали шить форму, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
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"Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы — верного друга. Ему смастерили миниатюрные погоны и уже шьют форму", — подчеркнули в ведомстве.
В День спасателя, 27 декабря, коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО Главного управления МЧС по Москве, присвоили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом.
Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает команды на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства смастерили для Толика миниатюрные погоны.
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