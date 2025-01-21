https://ria.ru/20250121/tiktok-1994761941.html

Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней

Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней - РИА Новости, 21.01.2025

Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки соцсети TikTok в стране. РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки соцсети TikTok в стране. Трамп ранее заявил, что в понедельник после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу. Указ также освободит от ответственности компании, которые помогут соцсети работать до выпуска документа. "Настоящим я приказываю генеральному прокурору не предпринимать никаких действий от имени США по обеспечению соблюдения закона (о блокировке - ред.) в течение 75 дней с даты настоящего указа, чтобы предоставить моей администрации возможность определить надлежащий курс действий в отношении TikTok", - следует из указа Трампа, опубликованного на официальном портале Белого дома. В указе также говорится, что Минюст США, возглавляемый генпрокурором, не должен предпринимать подобных действий и выносить наказания за распространение, обслуживание или обновление любого иностранного приложения - даже после истечения 75-дневной отсрочки. Ранее Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994725729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, сша, дональд трамп, tiktok