Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней
Трамп подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки TikTok в США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки соцсети TikTok в стране.
Трамп ранее заявил, что в понедельник после своей инаугурации издаст указ о паузе в исполнении закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с соцсетью, которое может включать продажу 50% компании новому владельцу. Указ также освободит от ответственности компании, которые помогут соцсети работать до выпуска документа.
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"Настоящим я приказываю генеральному прокурору не предпринимать никаких действий от имени США по обеспечению соблюдения закона (о блокировке - ред.) в течение 75 дней с даты настоящего указа, чтобы предоставить моей администрации возможность определить надлежащий курс действий в отношении TikTok", - следует из указа Трампа, опубликованного на официальном портале Белого дома.
В указе также говорится, что Минюст США, возглавляемый генпрокурором, не должен предпринимать подобных действий и выносить наказания за распространение, обслуживание или обновление любого иностранного приложения - даже после истечения 75-дневной отсрочки.
Ранее Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января, это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания утверждала, что запрет нарушает свободу слова в соответствии с конституцией Соединенных Штатов. Белый дом заявил, что финальное решение о судьбе китайской соцсети в США должно быть принято уже новой администрацией во главе с Трампом в связи с временными рамками вступления запрета в силу. Трамп отреагировал на решение Верховного суда и Белого дома, заявив телеканалу CNN, что сам примет решение.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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