https://ria.ru/20250121/tigr-1994738819.html

Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра

Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра - РИА Новости, 21.01.2025

Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра

Суд в Приморье приговорил к шести годам лишения свободы жителя Приморья за незаконный оборот шкуры амурского тигра, его сообщник приговорен к пяти годам... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:44:00+03:00

2025-01-21T08:44:00+03:00

2025-01-21T08:44:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к шести годам лишения свободы жителя Приморья за незаконный оборот шкуры амурского тигра, его сообщник приговорен к пяти годам условно, сообщает прокуратура Приморья. Как установлено судом, в июле 2023 года житель села Воздвиженка обнаружил шкуру амурского тигра, которую оставил себе, чтобы впоследствии продать. После чего договорился со знакомым о ее продаже и передал ему на хранение. "Инициатор преступной схемы в октябре 2023 года задержан и заключен под стражу по подозрению в совершении другого преступления, а в декабре его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что покупатель действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, благодаря чему продавец был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, а шкура тигра была изъята из незаконного оборота. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконное хранение и продажа частей особо ценных диких животных). "Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и одному из них назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, а другому пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство обжаловало условный приговор в отношении одного из осужденных в апелляционном порядке.

https://ria.ru/20230718/pushnina-1884774309.html

https://ria.ru/20230523/lvitsa-1873681638.html

https://ria.ru/20250117/sud-1994203816.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край