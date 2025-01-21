Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра
Житель Приморья получил шесть лет за продажу шкуры амурского тигра
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к шести годам лишения свободы жителя Приморья за незаконный оборот шкуры амурского тигра, его сообщник приговорен к пяти годам условно, сообщает прокуратура Приморья.
Как установлено судом, в июле 2023 года житель села Воздвиженка обнаружил шкуру амурского тигра, которую оставил себе, чтобы впоследствии продать. После чего договорился со знакомым о ее продаже и передал ему на хранение.
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"Инициатор преступной схемы в октябре 2023 года задержан и заключен под стражу по подозрению в совершении другого преступления, а в декабре его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что покупатель действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, благодаря чему продавец был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, а шкура тигра была изъята из незаконного оборота. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконное хранение и продажа частей особо ценных диких животных).
"Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и одному из них назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, а другому пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство обжаловало условный приговор в отношении одного из осужденных в апелляционном порядке.