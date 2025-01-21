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Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра - РИА Новости, 21.01.2025
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08:44 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tigr-1994738819.html
Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра
Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра - РИА Новости, 21.01.2025
Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра
Суд в Приморье приговорил к шести годам лишения свободы жителя Приморья за незаконный оборот шкуры амурского тигра, его сообщник приговорен к пяти годам... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:44:00+03:00
2025-01-21T08:44:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к шести годам лишения свободы жителя Приморья за незаконный оборот шкуры амурского тигра, его сообщник приговорен к пяти годам условно, сообщает прокуратура Приморья. Как установлено судом, в июле 2023 года житель села Воздвиженка обнаружил шкуру амурского тигра, которую оставил себе, чтобы впоследствии продать. После чего договорился со знакомым о ее продаже и передал ему на хранение. "Инициатор преступной схемы в октябре 2023 года задержан и заключен под стражу по подозрению в совершении другого преступления, а в декабре его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что покупатель действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, благодаря чему продавец был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, а шкура тигра была изъята из незаконного оборота. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконное хранение и продажа частей особо ценных диких животных). "Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и одному из них назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, а другому пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство обжаловало условный приговор в отношении одного из осужденных в апелляционном порядке.
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра

Житель Приморья получил шесть лет за продажу шкуры амурского тигра

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к шести годам лишения свободы жителя Приморья за незаконный оборот шкуры амурского тигра, его сообщник приговорен к пяти годам условно, сообщает прокуратура Приморья.
Как установлено судом, в июле 2023 года житель села Воздвиженка обнаружил шкуру амурского тигра, которую оставил себе, чтобы впоследствии продать. После чего договорился со знакомым о ее продаже и передал ему на хранение.
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"Инициатор преступной схемы в октябре 2023 года задержан и заключен под стражу по подозрению в совершении другого преступления, а в декабре его сообщник, следуя дистанционным инструкциям, встретился с потенциальным покупателем, от которого получил 825 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что покупатель действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, благодаря чему продавец был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, а шкура тигра была изъята из незаконного оборота. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконное хранение и продажа частей особо ценных диких животных).
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"Суд признал мужчин виновными в совершении преступления и одному из них назначил наказание в виде шести лет лишения свободы, а другому пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство обжаловало условный приговор в отношении одного из осужденных в апелляционном порядке.
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