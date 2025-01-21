Тигрица Желтобокая с потомством попала в фотоловушку в Хабаровском крае
Фотоловушка в Хабаровском крае запечатлела, как тигрица заботится о потомстве
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ХАБАРОВСК, 21 янв — РИА Новости. Фотоловушка в Хабаровском крае запечатлела процесс, как краснокнижная амурская тигрица по кличке Желтобокая заботится о своих тигрятах, сообщает центр "Амурский тигр".
"Милый эпизод из жизни тигриной семьи попал на видео. На кадрах, которые были сняты фотоловушкой в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо Хабаровского края, тигрица Желтобокая вылизывает с ног до головы одного из своих тигрят, а он в ответ вылизывает морду своей мамы. Попутно самка убирает окатыши льда с лап своего чада. Немного заботы достается и второму тигренку", — говорится в публикации.
Тигрица Желтобокая в сентябре 2022 года в лесоохотничьем хозяйстве "Дурминское" впервые показала свой второй выводок из трех тигрят (родились примерно в конце мая — начале июня 2022 года), сообщал РИА Новости его руководитель Александр Баталов. На тот момент хищнице было примерно шесть лет. В первом окоте у нее также было три тигренка. Как информировал летом 2023 года центр "Амурский тигр", один из тигрят второго помета не пережил зиму.
Особенность раскраса Желтобокой удивительна, сообщали также ранее ученые. Он и подарил соответствующую кличку хищнице. Раньше считалось, что рыжее "пятно" без полосок свойственно лишь группировке тигров, которая обитает на юго-западе Приморья. Позже, по мере накопления данных в том числе с фотоловушек, выяснилось, что такая генетическая особенность встречается по всему ареалу: на юге и севере Приморья, в Хабаровском крае.
На территории Дурминского обитают постоянно порядка четырех-пяти особей хищников. На эту территорию претендуют еще особей 20 тигров, "но не хотят конфликтовать с оседлыми — периодически заходят покормиться". Лесоохотничье хозяйство располагается в 140 километрах от Хабаровска, в верховьях реки Дурмин в муниципальном районе имени Лазо. Дурмин — одно из немногих мест в уссурийской тайге, где сохранился природный комплекс с редкой флорой и фауной.
В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также отечественный аналог. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.
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