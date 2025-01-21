https://ria.ru/20250121/tigr-1994734025.html

Тигрица Желтобокая с потомством попала в фотоловушку в Хабаровском крае

Тигрица Желтобокая с потомством попала в фотоловушку в Хабаровском крае - РИА Новости, 21.01.2025

Тигрица Желтобокая с потомством попала в фотоловушку в Хабаровском крае

Фотоловушка в Хабаровском крае запечатлела процесс, как краснокнижная амурская тигрица по кличке Желтобокая заботится о своих тигрятах, сообщает центр "Амурский РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:09:00+03:00

2025-01-21T07:09:00+03:00

2025-01-21T08:35:00+03:00

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ХАБАРОВСК, 21 янв — РИА Новости. Фотоловушка в Хабаровском крае запечатлела процесс, как краснокнижная амурская тигрица по кличке Желтобокая заботится о своих тигрятах, сообщает центр "Амурский тигр"."Милый эпизод из жизни тигриной семьи попал на видео. На кадрах, которые были сняты фотоловушкой в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо Хабаровского края, тигрица Желтобокая вылизывает с ног до головы одного из своих тигрят, а он в ответ вылизывает морду своей мамы. Попутно самка убирает окатыши льда с лап своего чада. Немного заботы достается и второму тигренку", — говорится в публикации.Тигрица Желтобокая в сентябре 2022 года в лесоохотничьем хозяйстве "Дурминское" впервые показала свой второй выводок из трех тигрят (родились примерно в конце мая — начале июня 2022 года), сообщал РИА Новости его руководитель Александр Баталов. На тот момент хищнице было примерно шесть лет. В первом окоте у нее также было три тигренка. Как информировал летом 2023 года центр "Амурский тигр", один из тигрят второго помета не пережил зиму.Особенность раскраса Желтобокой удивительна, сообщали также ранее ученые. Он и подарил соответствующую кличку хищнице. Раньше считалось, что рыжее "пятно" без полосок свойственно лишь группировке тигров, которая обитает на юго-западе Приморья. Позже, по мере накопления данных в том числе с фотоловушек, выяснилось, что такая генетическая особенность встречается по всему ареалу: на юге и севере Приморья, в Хабаровском крае. На территории Дурминского обитают постоянно порядка четырех-пяти особей хищников. На эту территорию претендуют еще особей 20 тигров, "но не хотят конфликтовать с оседлыми — периодически заходят покормиться". Лесоохотничье хозяйство располагается в 140 километрах от Хабаровска, в верховьях реки Дурмин в муниципальном районе имени Лазо. Дурмин — одно из немногих мест в уссурийской тайге, где сохранился природный комплекс с редкой флорой и фауной. В России после зимней переписи 2021-2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также отечественный аналог. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке России в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.

https://ria.ru/20250106/leopard-1992623896.html

https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html

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Кадры с амурской тигрицей Желтобокой и ее тигренком Кадры с амурской тигрицей Желтобокой и ее тигренком 2025-01-21T07:09 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровский край, россия, хабаровск, международный союз охраны природы, общество