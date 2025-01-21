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Кураторы обещали поджигателям вертолета в Остафьево три миллиона рублей - РИА Новости, 21.01.2025
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06:03 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/terrorizm-1994731524.html
Кураторы обещали поджигателям вертолета в Остафьево три миллиона рублей
Кураторы обещали поджигателям вертолета в Остафьево три миллиона рублей - РИА Новости, 21.01.2025
Кураторы обещали поджигателям вертолета в Остафьево три миллиона рублей
Кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево 3 миллиона рублей за совершение преступления, однако перевели лишь 10 тысяч РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:03:00+03:00
2025-01-21T06:03:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево 3 миллиона рублей за совершение преступления, однако перевели лишь 10 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. В апреле прошлого года был подожжен вертолет на аэродроме "Остафьево". Позднее было возбуждено уголовное дело о терроризме. По делу арестованы пятеро фигурантов. Как сообщали РИА Новости в Дорогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, который привлек четырех граждан России, пообещав им заплатить. Всем пятерым предъявлены обвинения в терроризме. В январе в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов сообщил, что расследование дела завершено, все фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном. По его словам, следствие установило, что обвиняемые действовали по указанию неустановленного лица в интересах Киева, снимали свое преступление на видео, а после опубликовали в мессенджере от имени главного управления разведки минобороны Украины. "Установлено, что за совершение преступления обвиняемым обещали заплатить 3 миллиона рублей", - сказали в управлении. При этом из обещанных 3 миллионов рублей обвиняемым, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, украинские кураторы перевели лишь 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250120/peterburg-1994647231.html
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происшествия, украина, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Россия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
Кураторы обещали поджигателям вертолета в Остафьево три миллиона рублей

Поджигатели вертолета в Остафьево не получили от кураторов обещанных денег

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево 3 миллиона рублей за совершение преступления, однако перевели лишь 10 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В апреле прошлого года был подожжен вертолет на аэродроме "Остафьево". Позднее было возбуждено уголовное дело о терроризме. По делу арестованы пятеро фигурантов. Как сообщали РИА Новости в Дорогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, который привлек четырех граждан России, пообещав им заплатить. Всем пятерым предъявлены обвинения в терроризме.
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В январе в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов сообщил, что расследование дела завершено, все фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном. По его словам, следствие установило, что обвиняемые действовали по указанию неустановленного лица в интересах Киева, снимали свое преступление на видео, а после опубликовали в мессенджере от имени главного управления разведки минобороны Украины.
"Установлено, что за совершение преступления обвиняемым обещали заплатить 3 миллиона рублей", - сказали в управлении.
При этом из обещанных 3 миллионов рублей обвиняемым, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, украинские кураторы перевели лишь 10 тысяч рублей.
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