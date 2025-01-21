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В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте - РИА Новости, 21.01.2025
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https://ria.ru/20250121/terakt-1994789190.html
В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте
В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте - РИА Новости, 21.01.2025
В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела украинскими военными с применением РСЗО Vampire курского поселка Коренево, в результате которого был ранен... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:29:00+03:00
2025-01-21T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела украинскими военными с применением РСЗО Vampire курского поселка Коренево, в результате которого был ранен один человек, сообщает СК РФ. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следователями было установлено, что 20 января ВСУ произвели целенаправленный обстрел с применением РСЗО Vampire жилых домов мирных жителей в населенном пункте Коренево Кореневского района Курской области, один человек получил ранение. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все причастные к данному преступлению. Накануне вечером врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле Коренево осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения, и подчеркнул, что самовольное возвращение в "серую зону" опасно для жизни.
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происшествия, россия, курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте

СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ из РСЗО Vampire поселка Коренево

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела украинскими военными с применением РСЗО Vampire курского поселка Коренево, в результате которого был ранен один человек, сообщает СК РФ.
«
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Следователями было установлено, что 20 января ВСУ произвели целенаправленный обстрел с применением РСЗО Vampire жилых домов мирных жителей в населенном пункте Коренево Кореневского района Курской области, один человек получил ранение.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все причастные к данному преступлению.
Накануне вечером врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле Коренево осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения, и подчеркнул, что самовольное возвращение в "серую зону" опасно для жизни.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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