https://ria.ru/20250121/terakt-1994789190.html

В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте

В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте - РИА Новости, 21.01.2025

В Курской области после обстрела ВСУ поселка возбудили дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела украинскими военными с применением РСЗО Vampire курского поселка Коренево, в результате которого был ранен... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:29:00+03:00

2025-01-21T13:29:00+03:00

2025-01-21T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела украинскими военными с применением РСЗО Vampire курского поселка Коренево, в результате которого был ранен один человек, сообщает СК РФ. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (подпункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следователями было установлено, что 20 января ВСУ произвели целенаправленный обстрел с применением РСЗО Vampire жилых домов мирных жителей в населенном пункте Коренево Кореневского района Курской области, один человек получил ранение. Отмечается, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все причастные к данному преступлению. Накануне вечером врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что при обстреле Коренево осколочные ранения получил местный житель 1970 года рождения, и подчеркнул, что самовольное возвращение в "серую зону" опасно для жизни.

https://ria.ru/20250121/terakt-1994756738.html

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происшествия, россия, курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины