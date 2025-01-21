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Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 21.01.2025
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10:59 21.01.2025 (обновлено: 11:15 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/terakt-1994756738.html
Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту
Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 21.01.2025
Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 6 февраля первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:59:00+03:00
2025-01-21T11:15:00+03:00
теракт на крымском мосту
происшествия
ростов-на-дону
керченский пролив
служба безопасности украины
украина
василий малюк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 6 февраля первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. Первое слушание дела по существу было назначено на 21 января."Процесс по крымскому мосту отложен на 6 февраля в 10.00. Сегодня процесс не состоялся в связи с недоставкой подсудимых", - сказал представитель суда.По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html
ростов-на-дону
керченский пролив
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теракт на крымском мосту, происшествия, ростов-на-дону, керченский пролив, служба безопасности украины, украина, василий малюк
Теракт на Крымском мосту, Происшествия, Ростов-на-Дону, Керченский пролив, Служба безопасности Украины, Украина, Василий Малюк
Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту

Суд отложил слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 г на 6 февраля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет тушит пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 года. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 6 февраля первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. Первое слушание дела по существу было назначено на 21 января.
«
"Процесс по крымскому мосту отложен на 6 февраля в 10.00. Сегодня процесс не состоялся в связи с недоставкой подсудимых", - сказал представитель суда.
По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Генерал рассказал, что помогло скрыть взрывчатку в фуре на Крымском мосту
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Теракт на Крымском мостуПроисшествияРостов-на-ДонуКерченский проливСлужба безопасности УкраиныУкраинаВасилий Малюк
 
 
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