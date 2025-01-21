https://ria.ru/20250121/terakt-1994756738.html

Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту

Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 21.01.2025

Суд отложил первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 6 февраля первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:59:00+03:00

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теракт на крымском мосту

происшествия

ростов-на-дону

керченский пролив

служба безопасности украины

украина

василий малюк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил на 6 февраля первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.Уголовное дело поступило в суд в конце прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют контрабанду взрывных устройств. Первое слушание дела по существу было назначено на 21 января."Процесс по крымскому мосту отложен на 6 февраля в 10.00. Сегодня процесс не состоялся в связи с недоставкой подсудимых", - сказал представитель суда.По версии следствия, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на мосту через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в которую вовлекли фигурантов дела и других граждан. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

https://ria.ru/20221012/most-1823384457.html

ростов-на-дону

керченский пролив

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

теракт на крымском мосту, происшествия, ростов-на-дону, керченский пролив, служба безопасности украины, украина, василий малюк