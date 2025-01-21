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С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута - РИА Новости, 21.01.2025
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10:49 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/tanker-1994754176.html
С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута
С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута - РИА Новости, 21.01.2025
С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута
Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239", это 10% от объема работ, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:49:00+03:00
2025-01-21T10:49:00+03:00
происшествия
черное море
керченский пролив
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239", это 10% от объема работ, сообщили в оперштабе Кубани. "Перекачка мазута с танкера "Волгонефть-239" продолжается. Работы здесь ведутся круглосуточно. По итогам 20 января с борта танкера было вывезено около 150 тонн мазута, а это порядка 10% всех нефтепродуктов, которые остались на борту танкера", - говорится в сообщении. Уточняется, что уже совершено 12 рейсов. Мазут перекачивают в цистерны и уже по железной дороге отправят на утилизацию. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239" вечером 19 января.
https://ria.ru/20250121/mazut-1994749172.html
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происшествия, черное море, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута

Оперштаб Кубани: с севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли 10% мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка мазута у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Уборка мазута у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка мазута у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239", это 10% от объема работ, сообщили в оперштабе Кубани.
"Перекачка мазута с танкера "Волгонефть-239" продолжается. Работы здесь ведутся круглосуточно. По итогам 20 января с борта танкера было вывезено около 150 тонн мазута, а это порядка 10% всех нефтепродуктов, которые остались на борту танкера", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что уже совершено 12 рейсов. Мазут перекачивают в цистерны и уже по железной дороге отправят на утилизацию.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239" вечером 19 января.
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ПроисшествияЧерное мореКерченский проливРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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