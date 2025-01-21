https://ria.ru/20250121/tanker-1994754176.html

С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута

С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута - РИА Новости, 21.01.2025

С севшего на мель танкера "Волгонефть-239" вывезли десять процентов мазута

Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239", это 10% от объема работ, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:49:00+03:00

2025-01-21T10:49:00+03:00

2025-01-21T10:49:00+03:00

происшествия

черное море

керченский пролив

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Около 150 тонн мазута выкачано из кормы севшего на мель в Чёрном море танкера "Волгонефть-239", это 10% от объема работ, сообщили в оперштабе Кубани. "Перекачка мазута с танкера "Волгонефть-239" продолжается. Работы здесь ведутся круглосуточно. По итогам 20 января с борта танкера было вывезено около 150 тонн мазута, а это порядка 10% всех нефтепродуктов, которые остались на борту танкера", - говорится в сообщении. Уточняется, что уже совершено 12 рейсов. Мазут перекачивают в цистерны и уже по железной дороге отправят на утилизацию. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239" вечером 19 января.

https://ria.ru/20250121/mazut-1994749172.html

https://ria.ru/20250121/mazut-1994748064.html

черное море

керченский пролив

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происшествия, черное море, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе