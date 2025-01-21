https://ria.ru/20250121/taksist-1994888952.html

В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста

В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста - РИА Новости, 21.01.2025

В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста

Житель Нижнего Новгорода, напавший на таксиста, сам явился с повинной в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T20:48:00+03:00

2025-01-21T20:48:00+03:00

2025-01-21T21:25:00+03:00

россия

нижегородская область

нижний новгород

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994889309_0:77:1068:678_1920x0_80_0_0_72617762aa0194f072718ced5a7d845d.jpg

УФА, 21 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, напавший на таксиста, сам явился с повинной в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента, снятое камерой наблюдения в автомобиле. На кадрах видно, как пассажир требует поставить какую-то определенную музыку, водитель отвечает, что у него нет. После этого пассажир ведет себя неадекватно: пытается выгнать водителя из машины, выражается нецензурно, потом хватает таксиста сзади за шею и пытается задушить. Видно как водитель начинает обмякать. При этом он продолжает движение, сигналит, но не дает хулигану отпор. Затем пассажир выходит, и таксисту удается уехать. В полиции Нижнего Новгорода сообщали, что водитель написал заявление о нападении, личность пассажира устанавливалась. "Мужчина явился в полицию с повинной", - сообщили агентству в пресс-службе МВД по области. В соцсетях распространилось видео, в котором этот мужчина рассказывает свою версию произошедшего. По его словам, он напал на водителя из-за опасного маневра на дороге. При этом пассажир говорит, что раскаялся в содеянном и просит прощения за причиненную физическую боль. Тем временем, областной следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство. "В настоящее время следователем Следственного комитета России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших", - говорится в релизе СУСК РФ по Нижегородской области.

https://ria.ru/20250120/strelba-1994555669.html

https://ria.ru/20250106/arest-1992671093.html

россия

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижегородская область, нижний новгород, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)