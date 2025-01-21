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В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста - РИА Новости, 21.01.2025
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20:48 21.01.2025 (обновлено: 21:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/taksist-1994888952.html
В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста
В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста - РИА Новости, 21.01.2025
В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста
Житель Нижнего Новгорода, напавший на таксиста, сам явился с повинной в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:48:00+03:00
2025-01-21T21:25:00+03:00
россия
нижегородская область
нижний новгород
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, напавший на таксиста, сам явился с повинной в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента, снятое камерой наблюдения в автомобиле. На кадрах видно, как пассажир требует поставить какую-то определенную музыку, водитель отвечает, что у него нет. После этого пассажир ведет себя неадекватно: пытается выгнать водителя из машины, выражается нецензурно, потом хватает таксиста сзади за шею и пытается задушить. Видно как водитель начинает обмякать. При этом он продолжает движение, сигналит, но не дает хулигану отпор. Затем пассажир выходит, и таксисту удается уехать. В полиции Нижнего Новгорода сообщали, что водитель написал заявление о нападении, личность пассажира устанавливалась. "Мужчина явился в полицию с повинной", - сообщили агентству в пресс-службе МВД по области. В соцсетях распространилось видео, в котором этот мужчина рассказывает свою версию произошедшего. По его словам, он напал на водителя из-за опасного маневра на дороге. При этом пассажир говорит, что раскаялся в содеянном и просит прощения за причиненную физическую боль. Тем временем, областной следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство. "В настоящее время следователем Следственного комитета России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших", - говорится в релизе СУСК РФ по Нижегородской области.
https://ria.ru/20250120/strelba-1994555669.html
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нижегородская область
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россия, нижегородская область, нижний новгород, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В нижегородскую полицию явился мужчина, пытавшийся задушить таксиста

МВД: житель Нижнего Новгорода пытался задушить таксиста и явился с повинной

Момент нападения на таксиста в Нижнем Новгороде. Кадр записи видеорегистратора
Момент нападения на таксиста в Нижнем Новгороде. Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Момент нападения на таксиста в Нижнем Новгороде. Кадр записи видеорегистратора
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УФА, 21 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, напавший на таксиста, сам явился с повинной в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента, снятое камерой наблюдения в автомобиле. На кадрах видно, как пассажир требует поставить какую-то определенную музыку, водитель отвечает, что у него нет. После этого пассажир ведет себя неадекватно: пытается выгнать водителя из машины, выражается нецензурно, потом хватает таксиста сзади за шею и пытается задушить. Видно как водитель начинает обмякать. При этом он продолжает движение, сигналит, но не дает хулигану отпор. Затем пассажир выходит, и таксисту удается уехать.
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В полиции Нижнего Новгорода сообщали, что водитель написал заявление о нападении, личность пассажира устанавливалась.
"Мужчина явился в полицию с повинной", - сообщили агентству в пресс-службе МВД по области.
В соцсетях распространилось видео, в котором этот мужчина рассказывает свою версию произошедшего. По его словам, он напал на водителя из-за опасного маневра на дороге. При этом пассажир говорит, что раскаялся в содеянном и просит прощения за причиненную физическую боль.
Тем временем, областной следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство. "В настоящее время следователем Следственного комитета России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших", - говорится в релизе СУСК РФ по Нижегородской области.
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РоссияНижегородская областьНижний НовгородПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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