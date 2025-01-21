https://ria.ru/20250121/tajvan-1994731364.html
На Тайване при землетрясении пострадали 15 человек
На Тайване при землетрясении пострадали 15 человек - РИА Новости, 21.01.2025
На Тайване при землетрясении пострадали 15 человек
Минимум 15 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:02:00+03:00
2025-01-21T06:02:00+03:00
2025-01-21T06:02:00+03:00
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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Минимум 15 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную службу. "На данный момент 15 человек получили ранения и были направлены в больницу на лечение", - говорится в сообщении. Накануне Центральное метеорологическое управление (CWA) Тайваня сообщило, что на острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине 9,7 километра.
https://ria.ru/20250120/zemletryasenie-1994613760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай
На Тайване при землетрясении пострадали 15 человек
На Тайване при землетрясении магнитудой 6,4 пострадали минимум 15 человек