https://ria.ru/20250121/tajvan-1994731364.html

На Тайване при землетрясении пострадали 15 человек

На Тайване при землетрясении пострадали 15 человек - РИА Новости, 21.01.2025

На Тайване при землетрясении пострадали 15 человек

Минимум 15 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:02:00+03:00

2025-01-21T06:02:00+03:00

2025-01-21T06:02:00+03:00

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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Минимум 15 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную службу. "На данный момент 15 человек получили ранения и были направлены в больницу на лечение", - говорится в сообщении. Накануне Центральное метеорологическое управление (CWA) Тайваня сообщило, что на острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине 9,7 километра.

https://ria.ru/20250120/zemletryasenie-1994613760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай