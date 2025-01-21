https://ria.ru/20250121/svo-1994850001.html

"С обоих флангов": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО

"С обоих флангов": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО - РИА Новости, 21.01.2025

"С обоих флангов": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО

Сразу на нескольких участках фронта сложилась тяжелая для ВСУ ситуация, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:18:00+03:00

2025-01-21T17:18:00+03:00

2025-01-21T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Сразу на нескольких участках фронта сложилась тяжелая для ВСУ ситуация, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Она критическая на нескольких участках фронта, и на это надо обращать внимание", — призвал он.Как отметил журналист, подразделения ВСУ попали в окружение в Великой Новоселке, российские войска ведут интенсивное наступление в районе Красноармейска. По словам Бутусова, трасса Красноармейск — Днепр, "ключевая артерия снабжения ВСУ", очень скоро будет перерезана. Особое внимание он уделил положению украинских войск под Курахово."Наши войска продолжают тяжелые бои под Курахово, практически охвачены с обоих флангов глубоко врагом, и ситуация там для нас крайне невыгодна", — сказал он.Пропагандист рассказал об очень сложной ситуации в Дзержинске, бедственном положении ВСУ на Лиманском направлении, признал потерю большей части города Часов Яр.Также, по его словам, российские военные активно атакуют в Курской области. Бутусов назвал эту ситуацию весьма угрожающей для ВСУ.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994797873.html

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994824650.html

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красноармейск

курахово

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